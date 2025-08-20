CARAS Brasil
  1. Noivas
  2. Maíra Cardi revela decisão em casamento com Thiago Nigro: 'De novo'
Noivas / Renovação de votos

Maíra Cardi revela decisão em casamento com Thiago Nigro: 'De novo'

Casada com Thiago Nigro desde 2023, Maíra Cardi revelou que renovará os votos com o amado em uma cerimônia na Grécia; saiba detalhes

por Rafaela Oliveira
Publicado em 20/08/2025, às 11h24

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução / TikTok / Instagram

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi revelou ao público nesta quarta-feira, 20, que decidiu renovar os votos de casamento com Thiago Nigro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a famosa contou que a nova cerimônia, planejada de última hora, acontecerá na Grécia.

Além de correr com os preparativos, Maíra ainda precisou ir atrás de um vestido de noiva. De acordo com a coach, a peça exclusiva foi feita em apenas três dias por uma amiga estilista, que também foi pega de surpresa com a novidade do casal.

"Resolvi casar de novo, fazer renovação de votos, vou pra Grécia e aí eu ligo pra ela e falo assim: 'amiga, você consegue fazer um vestido de noiva em três dias?'. Aí eu cheguei aqui, a gente mudou totalmente o vestido", relatou a influenciadora.

Em seguida, a estilista revelou detalhes do vestido escolhido por Maíra Cardi para a renovação de votos: a peça, feita toda em cor branca, conta com uma renda em efeito 3D. "Peguei essa renda com efeito 3D, leve brilho. Tem um drapeado, tem uma renda chantilly francesa. E a gente aplicou ela dentro da cauda, costas, frente, na barriguinha", contou a profissional.

O vestido foi prontamente aprovado pela famosa, que não escondeu o quanto ficou encantada com o trabalho da amiga: "Adorei! Vou mostrar pra vocês só um pedacinho que eu não posso mostrar tudo para não entregar o, mas olha isso! Agora só na Grécia", finalizou Maíra Cardi.

@cardinigro Vamos nos CASAR de NOVO! Meu VESTIDO para renovação de votos na GRÉCIA #MairaCardi#CardiNigro#ThiagoNigro#Noiva#Vestido♬ som original - Cardi Nigro

Quando Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram?

Juntos desde 2023, Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram a união em agosto do mesmo ano, em uma cerimônia discreta realizada no interior de São Paulo, com cerca de 80 convidados. Ainda em dezembro de 2023, os dois se casaram no civil em regime de comunhão total de bens.

Recentemente, Nigro explicou a decisão de ter oficializado a relação neste regime. De acordo com o empresário, sua mentalidade mudou de alguns anos para cá e, hoje, acredita que a família deve estar alinhada em uma única direção e sem conflitos de interesse. 

"Tudo o que eu tinha antes é nosso, e tudo o que a minha esposa tinha antes, é nosso. Quando você casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem. Mas você não assina um contrato onde garante que você vai amar a outra pessoa para sempre”, iniciou ele.

E completou: "Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou amor? Pelo o que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso, e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra".

Leia também: Maíra Cardi reúne os filhos para homenagear Thiago Nigro no Dia dos Pais

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

