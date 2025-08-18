Maíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que teve uma reação em sua pele ao ficar estressada com o desespero da filha, Sophia
A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que teve uma reação em seu próprio corpo ao ver a filha, Sophia, com sintomas durante a recuperação de sua cirurgia. Nas redes sociais, a mãe contou que teve um tipo de reação com coceira nas costas e estava com a região avermelhada.
"Me apareceu uma urticária, acho que é de nervoso. A pele ficou grossa, acho que é porque passei estresse e estou com a imunidade baixa. Eu tenho um negócio emocional. Toda vez que eu fico abalada com alguma coisa, me dá tipo uma urticária. Apareceu isso ontem. Eu passei tanto estresse com o desespero da Sophia. Ela está bem e do nada ela grita. Começou a fazer casquinha dentro da goela e começa a soltar, puxa o nervo e ela grita tanto. Eu fiquei nervosa e me deu urticária”, disse ela.
Então, Maíra contou que a filha segue em recuperação da cirurgia e não está indo para a escola. "Ela está com a garganta que dói nos 3 primeiros dias, nos dias 5, 6 e 7, e volta a doer no dia 21. Só que ela é criança, então ela grita e continua a brincar. Ela só não está indo para a escola. Ela não pode correr e tem que administrar os remédios. A criança passa mal e ri ao mesmo tempo”, contou.
No último final de semana, a pequena Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. Com a repercussão do quadro da menina, que tal saber mais sobre o procedimento, as indicações e os cuidados no pós-operatório? Confira abaixo!
A cirurgia de retirada das amídalas, conhecida como amidalectomia, é um procedimento comum e seguro, especialmente indicado para crianças que enfrentam infecções recorrentes na garganta. A pediatra Dra. Lilian Zaboto, reconhecida por cuidar de filhos de famosos, falou sobre o procedimento e esclareceu as principais dúvidas sobre as indicações, o impacto na saúde das crianças e o processo de recuperação.
A amidalectomia é recomendada quando a criança tem entre 5 a 7 infecções de garganta por ano, caracterizadas por amidalites que precisam ser tratadas com antibióticos. "Essas infecções frequentes não só trazem febre e desconforto, mas também resultam em absenteísmo escolar e o uso contínuo de antibióticos, o que pode afetar órgãos importantes, como os rins, fígado e intestinos", explica Dra. Lilian Zaboto.
Além disso, em alguns casos, é realizada a adenoamidalectomia, que é a remoção das amídalas e da adenoide. "A adenoide aumentada pode obstruir as vias respiratórias e dificultar a respiração. Quando essa obstrução ocorre, é comum que a criança tenha problemas de respiração, roncos e até apneia do sono", afirma a pediatra.
Dra. Lilian destaca que a obstrução das vias aéreas, causada pela adenoide e pelas amídalas grandes, pode levar a sérios problemas no sono, como roncos e apneia. "Esses problemas não afetam apenas o descanso das crianças, mas também o dos pais, que ficam preocupados e acordam para observar os filhos durante a noite", relata.
Além disso, o impacto no sono pode gerar sonolência diurna, olheiras e cansaço, prejudicando o rendimento escolar e até afetando o crescimento da criança, que depende de um sono adequado para se desenvolver corretamente. "É comum que essas crianças apresentem falta de apetite, pois o nariz entupido prejudica a percepção do sabor e do cheiro dos alimentos", explica a especialista.
A cirurgia de retirada das amídalas e da adenoide é considerada tranquila e segura. "A duração da cirurgia é de uma a duas horas, e a criança geralmente recebe alta no mesmo dia, no período da tarde", afirma Dra. Lilian. Após o procedimento, a alimentação líquida e gelada é recomendada, como sorvete e açaí, para auxiliar na cicatrização e aliviar a dor.
O tempo de repouso após a cirurgia é curto. "O repouso é geralmente de dois dias, e no terceiro dia a criança já apresenta uma melhora significativa. Nos primeiros dias, deve-se manter a alimentação líquida e, a partir do terceiro dia, pode-se introduzir alimentos pastosos", orienta a pediatra.
Dra. Lilian tem vasta experiência no procedimento, tanto com seus pacientes quanto com seus próprios filhos. Ela revela que seu filho mais novo também passou pela adenoamidalectomia por causa de roncos e infecções de repetição, e que o procedimento foi realizado sem intercorrências.
A pediatra enfatiza a importância de procurar um otorrinolaringologista de confiança para avaliar a necessidade da cirurgia e garantir que as dúvidas dos pais sejam esclarecidas, a fim de proporcionar o melhor cuidado possível para as crianças.
