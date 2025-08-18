Maíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que teve uma reação em sua pele ao ficar estressada com o desespero da filha, Sophia

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que teve uma reação em seu próprio corpo ao ver a filha, Sophia, com sintomas durante a recuperação de sua cirurgia. Nas redes sociais, a mãe contou que teve um tipo de reação com coceira nas costas e estava com a região avermelhada.

"Me apareceu uma urticária, acho que é de nervoso. A pele ficou grossa, acho que é porque passei estresse e estou com a imunidade baixa. Eu tenho um negócio emocional. Toda vez que eu fico abalada com alguma coisa, me dá tipo uma urticária. Apareceu isso ontem. Eu passei tanto estresse com o desespero da Sophia. Ela está bem e do nada ela grita. Começou a fazer casquinha dentro da goela e começa a soltar, puxa o nervo e ela grita tanto. Eu fiquei nervosa e me deu urticária”, disse ela.

Então, Maíra contou que a filha segue em recuperação da cirurgia e não está indo para a escola. "Ela está com a garganta que dói nos 3 primeiros dias, nos dias 5, 6 e 7, e volta a doer no dia 21. Só que ela é criança, então ela grita e continua a brincar. Ela só não está indo para a escola. Ela não pode correr e tem que administrar os remédios. A criança passa mal e ri ao mesmo tempo”, contou.

A cirurgia da filha de Maíra Cardi

No último final de semana, a pequena Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. Com a repercussão do quadro da menina, que tal saber mais sobre o procedimento, as indicações e os cuidados no pós-operatório? Confira abaixo!

A cirurgia de retirada das amídalas, conhecida como amidalectomia, é um procedimento comum e seguro, especialmente indicado para crianças que enfrentam infecções recorrentes na garganta. A pediatra Dra. Lilian Zaboto, reconhecida por cuidar de filhos de famosos, falou sobre o procedimento e esclareceu as principais dúvidas sobre as indicações, o impacto na saúde das crianças e o processo de recuperação.

O que leva à necessidade de uma amidalectomia?

A amidalectomia é recomendada quando a criança tem entre 5 a 7 infecções de garganta por ano, caracterizadas por amidalites que precisam ser tratadas com antibióticos. "Essas infecções frequentes não só trazem febre e desconforto, mas também resultam em absenteísmo escolar e o uso contínuo de antibióticos, o que pode afetar órgãos importantes, como os rins, fígado e intestinos", explica Dra. Lilian Zaboto.

Além disso, em alguns casos, é realizada a adenoamidalectomia, que é a remoção das amídalas e da adenoide. "A adenoide aumentada pode obstruir as vias respiratórias e dificultar a respiração. Quando essa obstrução ocorre, é comum que a criança tenha problemas de respiração, roncos e até apneia do sono", afirma a pediatra.

Impacto da obstrução respiratória na saúde das crianças

Dra. Lilian destaca que a obstrução das vias aéreas, causada pela adenoide e pelas amídalas grandes, pode levar a sérios problemas no sono, como roncos e apneia. "Esses problemas não afetam apenas o descanso das crianças, mas também o dos pais, que ficam preocupados e acordam para observar os filhos durante a noite", relata.

Além disso, o impacto no sono pode gerar sonolência diurna, olheiras e cansaço, prejudicando o rendimento escolar e até afetando o crescimento da criança, que depende de um sono adequado para se desenvolver corretamente. "É comum que essas crianças apresentem falta de apetite, pois o nariz entupido prejudica a percepção do sabor e do cheiro dos alimentos", explica a especialista.

Como é o processo cirúrgico e a recuperação?

A cirurgia de retirada das amídalas e da adenoide é considerada tranquila e segura. "A duração da cirurgia é de uma a duas horas, e a criança geralmente recebe alta no mesmo dia, no período da tarde", afirma Dra. Lilian. Após o procedimento, a alimentação líquida e gelada é recomendada, como sorvete e açaí, para auxiliar na cicatrização e aliviar a dor.

O tempo de repouso após a cirurgia é curto. "O repouso é geralmente de dois dias, e no terceiro dia a criança já apresenta uma melhora significativa. Nos primeiros dias, deve-se manter a alimentação líquida e, a partir do terceiro dia, pode-se introduzir alimentos pastosos", orienta a pediatra.

A experiência de Dra. Lilian com a cirurgia

Dra. Lilian tem vasta experiência no procedimento, tanto com seus pacientes quanto com seus próprios filhos. Ela revela que seu filho mais novo também passou pela adenoamidalectomia por causa de roncos e infecções de repetição, e que o procedimento foi realizado sem intercorrências.

A pediatra enfatiza a importância de procurar um otorrinolaringologista de confiança para avaliar a necessidade da cirurgia e garantir que as dúvidas dos pais sejam esclarecidas, a fim de proporcionar o melhor cuidado possível para as crianças.

