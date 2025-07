Eliezer revela quantos quilos sua mãe emagreceu após mudança de hábitos

O influenciador Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para atualizar os fãs sobre o atual quadro de saúde da mãe, Ana Beatriz Seara

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para atualizar os fãs sobre o atual quadro de saúde da mãe, Ana Beatriz Seara, que luta contra a depressão há mais de 20 anos. Recentemente, ela passou a morar com ele, Viih Tube e os filhos do casal, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses.

Segundo ele, sua mãe emagreceu desde que mudou seus hábitos. "A notícia boa da semana é que minha mãe, que antes estava com 120 kg, hoje está com 102 kg. A outra notícia boa é que minha mãe, que 3 meses atrás não estava conseguindo subir 1 escada, hoje acorda antes de mim, vai pra academia e faz 50 minutos de bike."

Em entrevista ao 'gshow', Eliezer revelou que a saúde da matriarca melhorou bastante nesses dois meses em que ela passou a residir mais perto da família. "Deixei claro que ela precisava querer. Não faria nada obrigada. Por mais que eu soubesse que era importante, ela tinha que entender e desejar ficar conosco", declarou ele.

Atualmente, além do tratamento contra a depressão, Ana Beatriz Seara faz acupuntura, exercícios leves e acompanhamento psiquiátrico para iniciar o desmame da medicação controlada. E ele contou ainda que a decisão de levar a mãe para morar em sua casa em São Paulo foi tomada logo após ele perceber que algo estava errado com a matriarca.

"Todas as vezes que encontrava minha mãe aqui em casa, nos eventos de família, a percebia numa situação muito delicada, dopada, cada vez ganhando mais peso, ficando obesa, situação que me preocupou e deixou a Viih muito chocada", recordouo ex-BBB.

