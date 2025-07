Eliezer relata melhora em quadro de saúde da mãe após tomar decisão

O influenciador Eliezer revelou que a saúde de Ana Beatriz melhorou bastante após a mãe concordar com uma proposta feita por ele

Eliezer abriu o coração ao falar sobre o atual quadro de saúde da mãe, Ana Beatriz Seara, que luta contra a depressão há mais de 20 anos. Recentemente, a sogra de Viih Tube passou a morar na casa do filho e da nora após o influenciador digital fazer a proposta.

A ideia de Eliezer era fazer com que a mãe se sentisse acolhida, além de poder acompanhá-la de perto e incentivá-la diariamente a seguir com o tratamento contra a depressão. E o convite do ex-participante do BBB 22 tem mostrado um resultado positivo na saúde de Ana Beatriz.

Em entrevista ao 'gshow', o marido de Viih Tube revelou que a saúde da matriarca melhorou bastante nesses dois meses em que ela passou a residir mais perto da família. " Deixei claro que ela precisava querer. Não faria nada obrigada. Por mais que eu soubesse que era importante, ela tinha que entender e desejar ficar conosco ", declarou ele.

De acordo com Eliezer, dona Ana Beatriz já eliminou 15 quilos e deixou de lado a vontade de realizar uma cirurgia bariátrica. Atualmente, além do tratamento contra a depressão, ela faz acupuntura, exercícios leves e acompanhamento psiquiátrico para iniciar o desmame da medicação controlada.

A decisão de Eliezer em levar a mãe para sua casa

Ao longo do bate-papo com o 'gshow', Eliezer contou que a decisão de levar a mãe para morar em sua casa em São Paulo aconteceu logo após ele perceber que algo estava errado com a matriarca.

"Todas as vezes que encontrava minha mãe aqui em casa, nos eventos de família, a percebia numa situação muito delicada, dopada, cada vez ganhando mais peso, ficando obesa, s ituação que me preocupou e deixou a Viih muito chocada ", relembrou o ex-BBB, ressaltando que busca fazer o possível para que a mãe se sinta confortável em sua residência.

"Eu me esforço para que tudo fique confortável para minha mãe, porque entendo o desejo que ela tem de voltar para casa. Quero vê-la saudável e feliz, por isso estou fazendo o que posso para que esta seja uma mudança no estilo de vida dela ", concluiu Eliezer.

