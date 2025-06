Eliezer presenteia a mãe com 'dia de princesa': 'Se sentir amada'

O influenciador Eliezer abriu o coração ao falar sobre a luta de sua mãe contra a depressão ao presenteá-la com 'dia de princesa'

O influenciador digital Eliezer preparou uma surpresa mais que especial para a mãe, Ana Beatriz, em celebração aos 59 anos de vida da matriarca. Em suas redes sociais, o marido de Viih Tube revelou ao público que decidiu presenteá-la com um 'dia de princesa', com tudo o que ela tem direito.

Eliezer ainda aproveitou o momento para falar sobre a saúde da mãe, que luta contra a depressão há mais de 20 anos. O ex-participante do BBB 22, da TV Globo, ainda ressaltou a importância de uma rede de apoio e incentivo a pessoas que enfrentam a doença.

O famoso ainda explicou que preparou a surpresa para que dona Beatriz se sentisse ainda mais amada e acolhida. "Hoje é aniversário da minha mãe de 59 anos. Para quem não sabe, ela luta contra a depressão há mais de 20 anos. Por conta da doença e a quantidade de remédios, ela acabou ganhando muito peso, então recebeu também o diagnóstico de obesidade", iniciou ele.

"Esse ano eu a trouxe para perto, para morar com a gente, para passarmos por isso juntos. Um tratamento mais forte e mais eficaz. Tem dias bons e dias ruins, então, como hoje é aniversário dela, eu preparei uma surpresa, um dia especial para ela se amar, se sentir amada e querida. Isso é a principal coisa para quem passa por isso", continuou Eliezer.

A mãe do famoso ganhou roupas novas e um dia no salão de beleza. A matriarca da família ainda fechou a noite com chave de ouro ao lado do filho em um espetáculo de ilusionismo, além de um jantar especial com direito a 'parabéns para você'.

Eliezer presenteia a mãe com 'dia de princesa' - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube sai do repouso após cirurgias para acompanhar a sogra

Após passar por uma série de cirurgias plásticas, a influenciadora digital Viih Tube está se recuperando em casa ao lado da família. Recentemente, o marido dela, Eliezer, contou que a artista deixou o repouso pós-cirúrgico para acompanhar a sogra, Ana Beatriz, em uma consulta médica.

"Minha mulher que saiu do repouso da cirurgia só para acompanhar minha mãe no médico que hoje começa a fase 2 do tratamento e ela fez questão de estar com ela nesse processo. Eu sou um homem abençoado. Obrigado, meu amor e obrigado, meu Deus", declarou ele.

Em seguida, contou que a mãe vai iniciar um tratamento com psiquiatra. "Hoje é dia de virar a chave. Começamos o tratamento com psiquiatra para tirar os remédios de vez. Trouxe a caixa de remédios para a médica e, se Deus quiser, hoje ela começa a se livrar de todos eles. Amém", detalhou, por fim.

Leia também: Médica sobre doença da mãe de Eliezer: 'A dor se torna insuportável quando não é vista'