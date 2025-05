Eliezer faz Viih Tube chorar com surpresa de Dia das Mães

Em suas redes sociais, Eliezer mostrou que fez uma força tarefa para conseguir surpreender Viih Tube no Dia das Mães e a amada foi às lágrimas

Neste domingo, 11, é comemorado o Dia das Mães e Eliezerresolveu fazer uma surpresa emocionante para a esposa Viih Tube. Eles são pais de Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses.

O ex-BBB resolveu levar toda a família para ter um piquenique em um resort, porém a digital influencer não poderia saber de nada. "Fiz uma surpresa de Dia das Mães para a Viih. Foi a mais difícil porque envolvi a família toda, mas deu certo. Foi emocionante", disse ele.

Em seguida, ele contou como fez para enganar a esposa. "Meu presente de Dia das Mães para minha mulher, para minha mãe e minha sogra é uma viagem em família para um resort no meio do mato. Reuni as duas famílias sem a Viih saber e com isso preparei as malas e uma agenda fake para ela não desconfiar de nada".

Porém, a surpresa quase deu errado porque Viih Tube começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada. "A Viih tem o controle de todas as coisas das crianças, então ela percebe tudo e não deu outra. Quando a Vilma (babá da Lua) montou a mala, colocou os remédios. A Viih deu falta e ficou brava".

Eliezer ainda mostrou o print de uma conversa que teve com a babá em que ele pede para a profissional fingir que não sabe de nada para não estragar a surpresa.

Reação de Viih Tube

Eliezer levou Viih Tube vendada onde havia um piquenique preparado com fotos de toda a família. Porém, o resto dos parentes estavam escondidos.

Quando a famosa viu que o resto da família também estava lá, ela não segurou as lágrimas e caiu no choro.

"E a cada surpresa do meu marido eu comprovo mais que eu choro muito feio. Ele me conhece tanto que sabia que o dia das mães seria ainda mais especial para mim se tivesse nossas mães junto, familia é tudo para mim. Preparou uma surpresa sem eu realmente desconfiar para onde estávamos indo, emum resort em Águas de Lindóia, e começou o fim de semana com esse piquenique (que ele também sabe que eu amo) com a família unida! Um feliz dia das mães para todas as mães, que vocês se sintam amadas nesse dia do jeito que merecem! Nada é mais poderoso que a força e amor de uma mãe", escreveu ela.

