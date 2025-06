Eliezer esclarece por que a mãe vai morar com ele: 'Perdi o controle da situação'

Eliezer responde a perguntas de fãs e esclarece o motivo por trás da decisão de sua mãe ir morar com o ex-BBB; saiba detalhes!

Eliezer, de 35 anos, usou suas redes sociais na segunda-feira, 9, para responder dúvidas dos fãs. Durante a interação, ele esclareceu uma das perguntas relacionadas à sua mãe, explicando que ela vai se mudar para São Paulo para viver com ele, Viih Tube, de 24 anos, e os filhos do casal, Lua e Ravi.

O ex-BBB revelou que sua mãe enfrentou um quadro de depressão há mais de 20 anos, e que a decisão de trazê-la para morar com ele foi motivada principalmente por questões de saúde.

Esclarecimento

Antes de entrar no BBB, Eliezer morava com a mãe e ajudava nos cuidados diários. “Eu morava sozinho no mesmo bairro que ela, então, eu tinha mais controle da situação e ela morava com a minha irmã”, contou o ex-participante.

"Depois do programa, aconteceu tudo o que vocês sabem e eu fiquei em São Paulo. Perdi o controle da situação, mas minha irmã continuou morando com ela. No final do ano passado, minha irmã se formou, e eu a trouxe para São Paulo para fazer a vida profissional dela aqui" , acrescentou.

Com a irmã de Eliezer também morando em São Paulo, a mãe acabou ficando sozinha. “Toda vez que ela vinha aqui para casa, notávamos ela com mais sobrepeso e mais 'grogue'. Notamos que ela não conseguia conversar, responder, subir escada e sempre estava dormindo, 'dopada', mesmo” , explicou.

Movida pela preocupação, a iniciativa partiu da nora, Viih Tube, para acolher a sogra. “Ela disse: 'Vamos trazer ela para cá e cuidar dela', e foi assim que fiz”, contou Eliezer. Desde então, ele tem compartilhado a nova rotina ao lado da mãe: "Eu acordo, passo no quarto dela e treinamos juntos. Todos os dias, inclusive domingo".

Confira o desabafo do ex-BBB:

Eliezer desabafa sobre saúde de sua mãe - Foto: Reprodução/Instagram

