Dentista explica sintoma do diagnóstico da influenciadora Virginia: 'Sinal claro de alerta'

A influenciadora digital Virginia Fonseca (26) surpreendeu seus seguidores após o anúncio do fim do casamento com o cantor Zé Felipe (27). Para além da vida amorosa, no ano de 2023, a apresentadora do SBT também já desabafou sobre tratar a DTM (Disfunção Temporomandibular) . Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica o diagnóstico.

No final do ano passado, Virginia Fonseca realizou um tratamento no Headache Center Brasil, localizado em São Paulo e já compartilhou nas redes sociais sobre o diagnóstico e como trata DTM (Disfunção Temporomandibular).

Segundo o dentista Flávio Pinheiro, cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ, a disfunção temporomandibular ou DTM, é um conjunto de alterações que afetam a articulação temporomandibular, aquela que liga a mandíbula ao crânio, e os músculos ao redor.

"Ela pode comprometer funções básicas como mastigar, falar e até mesmo bocejar. É mais comum do que se imagina e, muitas vezes, passa despercebida até que os sintomas se intensifiquem [...] Muitas pessoas acham que estão com problema no ouvido ou com sinusite, mas na verdade é a articulação que está sobrecarregada. Esse é um sinal claro de alerta". afirma.

O especialista alerta para alguns sinais da condição.

Dores de cabeça frequentes;

Estalos ou ruídos ao abrir e fechar a boca;

Dor na mandíbula;

Dificuldade para mastigar;

Travamento da boca;

Sensação de ouvido entupido;

Dor ao redor do ouvido.

Existe tratamento?

A disfunção temporomandibular, ou DTM, é problema que, apesar do nome pouco comum, atinge 30% da população, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) . Flávio Pinheiro reforça que o primeiro passo para tratar a condição é buscar um dentista especializado em disfunção temporomandibular para avaliar o grau do problema.

"O tratamento pode envolver desde o uso de placas de mordida personalizadas, fisioterapia, ajustes oclusais, até mudanças de hábitos como reduzir o estresse, evitar mascar chicletes e cuidar da postura. O mais importante é ter um acompanhamento adequado, porque quando tratado corretamente, o paciente pode voltar a ter qualidade de vida e ficar livre das dores", finaliza o dentista.

