Bruce Willis: Esposa revela como contou às filhas que o ator mudaria de casa

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis revelou recentemente que o ator não mora mais na mesma residência da família. A difícil decisão de levar o astro para outra casa aconteceu devido ao diagnóstico de demência frontotemporal, descoberto em 2023.

Ao tornar a informação pública, Emma explicou que o companheiro precisava permanecer em um lar que fosse adaptado para suas necessidades. Atualmente, Willis vive em um imóvel bem próximo de onde a esposa e as duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11, moram.

Agora, Emma Heming Willis contou como deu a notícia para as herdeiras de que o pai passaria a morar em outra residência com cuidadores disponíveis por 24 horas. O momento foi revelado ao público no livro 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path', escrito pela esposa de Bruce.

" Chegamos a um ponto na doença do papai em que os cuidados que ele precisa estão mudando. Eles precisam ser mais adequados a todas as suas necessidades. E vocês deveriam estar em uma casa mais adequada às suas necessidades agora. Além disso, o papai gostaria que vocês pudessem brincar, receber amigas e ter mais liberdade do que estavam tendo aqui. Isso o deixaria muito feliz ", diz um trecho da obra divulgado pelo site 'TooFab'.

Ao contar às crianças sobre a mudança de Bruce Willis para outra casa, Emma Heming também explicou para elas que a nova residência do pai seria o 'segundo lar' da família. Além disso, o imóvel teria pertences como brinquedos, roupas e jogos para que Mabel e Evelyn possam ficar com o ator sempre que quiserem.

Vale lembrar que além de Mabel e Evelyn, frutos da atual união de Bruce Willis com Emma Heming, o ator também é pai de Tallulah, Rumer e Scout Willis, do antigo casamento com a atriz Demi Moore.

O novo lar de Bruce Willis

Recentemente, a esposa de Bruce Willis explicou a mudança de residência do ator após o diagnóstico de demência frontotemporal. Atualmente, o astro de Hollywood vive em um imóvel separado da companheira e das duas filhas do casal.

Em entrevista à revista 'People', Emma contou que a decisão de mudar Willis para uma casa separada foi a mais difícil e delicada de sua vida. O artista convive diariamente com a família e conta com um time de cuidadores em tempo integral.

Segundo a esposa de Bruce Willis, a demência frontotemporal "exige uma atmosfera calma e serena" e, por isso, o ator precisou deixar a antiga casa. Emma Heming ainda explicou que o novo imóvel, considerado como a 'segunda casa' da família, é mais adequado às necessidades do companheiro.

Emma Heming Willis ainda reforçou que, apesar de ter sido uma decisão bastante difícil, a mudança do ator foi necessária e positiva não só para ele, mas também para os demais familiares. "A demência se manifesta de forma diferente em cada lar. Você precisa fazer o que é certo para a dinâmica familiar. É de partir o coração, mas foi assim que conseguimos sustentar toda a nossa família, e isso abriu o mundo do Bruce", concluiu ela.

