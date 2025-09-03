Por que Bruce Willis não mora mais com a família? Esposa do ator explica decisão

Diagnosticado com demência frontotemporal, o ator Bruce Willis deixou de viver na mesma residência que a esposa e as duas filhas do casal

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis explicou a mudança de residência do ator após o diagnóstico de demência frontotemporal, descoberto em 2023. Atualmente, o astro de Hollywood vive em um imóvel separado da companheira e das duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11.

Em entrevista à revista 'People', Emma contou que a decisão de mudar Willis para uma casa separada foi a mais difícil e delicada de sua vida. O artista convive diariamente com a família e conta com um time de cuidadores em tempo integral.

Segundo a esposa de Bruce Willis, a demência frontotemporal "exige uma atmosfera calma e serena" e, por isso, o ator precisou deixar a antiga casa. Emma Heming ainda explicou que o novo imóvel, considerado como a 'segunda casa' da família, é mais adequado às necessidades do companheiro.

" Era muito importante que nossas filhas tivessem um lar que atendesse às suas necessidades e que Bruce também pudesse ter um lugar adequado. Agora, em casas separadas, as crianças podem se reunir para brincar e voltar para casa sem precisar andar na ponta dos pés. Consigo estar com ele em momentos, como as aulas de artesanato, e isso se deve à estrutura que temos. Tem sido bom para nós", declarou a esposa do astro.

Em seguida, Emma Heming Willis reforçou que, apesar de ter sido uma decisão bastante difícil, a mudança do ator foi necessária e positiva não só para ele, mas também para os demais familiares. " A demência se manifesta de forma diferente em cada lar. Você precisa fazer o que é certo para a dinâmica familiar. É de partir o coração, mas foi assim que conseguimos sustentar toda a nossa família, e isso abriu o mundo do Bruce ", concluiu ela.

Vale lembrar que além de Mabel e Evelyn, frutos da atual união de Bruce Willis com Emma Heming, o ator também é pai de Tallulah, Rumer e Scout Willis, do antigo casamento com a atriz Demi Moore.

Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram

Emma Heming e Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram

Demi Moore desabafa sobre saúde de Bruce Willis

A atriz Demi Moore abriu o coração ao falar sobre o quadro atual de saúde do ex-marido, Bruce Willis. O astro foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos e, desde então, passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes.

Em entrevista ao 'The Oprah Podcast', apresentado por Oprah Winfrey, Demi Moore desabafou ao comentar sobre a dificuldade de testemunhar o declínio de Willis com a doença. Atualmente, o ator vive em uma casa separada da família, com cuidadores disponíveis 24 horas.

" É difícil ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma. Mas meu ponto de vista é: é importante encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura e algo terno e amoroso", declarou a estrela, destacando a importância de permanecer presente ao lado do paciente.

" Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades", completou Demi Moore. Ao longo da entrevista, a atriz também ressaltou a força de Emma Heming Willis, atual esposa de Bruce.

"Tenho muita compaixão por Emma, sendo uma mulher jovem. Ninguém poderia prever para onde isso iria. Ela fez um trabalho magistral lidando com a saúde de Bruce. Ela teve tanto medo quanto força e coragem para enfrentar tudo isso ", disse Demi Moore, por fim.

