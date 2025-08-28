CARAS Brasil
  2. Bruce Willis: entenda por que o ator vive em casa separada da família
Bem-estar e Saúde / Diagnóstico

Bruce Willis: entenda por que o ator vive em casa separada da família

Diagnosticado com demência frontotemporal, o ator Bruce Willis passou a viver em casa separada da família; saiba detalhes

por Rafaela Oliveira
Publicado em 28/08/2025, às 11h23

Bruce Willis
Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram

A vida pessoal de Bruce Willis tem sido alvo de atenção desde que foi revelado que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição neurológica que afeta a capacidade de comunicação. Recentemente, sua esposa, Emma Heming Willis, explicou os motivos que levaram o astro de Hollywood a viver em uma casa separada da família.

Em entrevista, Emma destacou que a decisão foi tomada pensando no bem-estar de todos e no cuidado com Bruce. "Eu sabia, antes de mais, que Bruce iria querer isso para as nossas filhas. Ele iria querer que elas estivessem em uma casa mais adaptada às necessidades delas, não às dele", declarou a esposa do astro à ABC News.

Segundo ela, a mudança não significa afastamento emocional, mas sim uma adaptação necessária diante do diagnóstico de demência. Emma Heming Willis, que descreveu a decisão como "uma das mais difíceis de sua vida", também explicou que as duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11, ainda passam bastante tempo com o pai, uma vez que as duas residências são bem próximas.

Emma ainda reforçou que a família permanece unida apesar do desafio enfrentado. A comunicação constante e o apoio mútuo têm sido essenciais para lidar com a nova rotina e assegurar que Bruce Willis continue participando ativamente da vida familiar, mesmo morando em outra residência.

Bruce Willis e Emma Heming Willis - Foto: Reprodução / Instagram
'Cérebro está falhando'

Ao longo da entrevista à emissora, Emma Heming Willis contou que, no geral, o marido está muito bem de saúde. A doença, no entanto, tem apresentado algumas 'falhas no cérebro' do ator.

"Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente", relatou Emma.

A companheira do artista também recordou os primeiros sinais observados pela família antes de descobrirem o diagnóstico de demência. De acordo com Emma Heming Willis, ela notou 'algo de errado' após perceber o marido mais quieto em situações sociais.

"Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse ela, por fim.

Vale lembrar que, além de Mabel e Evelyn, frutos da atual união com Emma Heming Willis, Bruce Willis também é pai de Tallulah, Rumer e Scout Willis, do antigo casamento com a atriz Demi Moore.

Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram
Quando Bruce Willis descobriu o diagnóstico de demência?

Inicialmente, em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Porém, em fevereiro do ano seguinte, a família contou que a doença havia progredido para demência frontotemporal, que atinge a fala, comportamento e a função cognitiva.

Devido a condição, o ator decidiu se afastar dos holofotes e, desde então, passou a viver de forma reservada, fazendo raras aparições em público ao lado da família. Recentemente, a esposa do astro, Emma Heming Willis, publicou um desabafo sobre o diagnóstico de Bruce.

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou Emma em suas redes sociais.

Bruce Willis - Foto: Getty Images
