Médica analisa separação de casas entre Bruce Willis e esposa após diagnóstico: 'Imprescindível'

Aos 70 anos, Bruce Willis luta contra a demência frontotemporal e médica explica os sinais, desafios e a decisão da família de viver em casas separadas

Uma decisão difícil, mas necessária. Bruce Willis (70) foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença neurodegenerativa rara que afeta a fala, a personalidade e o comportamento. Para lidar melhor com essa nova fase, o ator e sua esposa, Emma Heming Willis, optaram por viver em casas separadas.

Enquanto Bruce reside em uma casa adaptada, sem escadas e com cuidadores disponíveis 24 horas por dia, Emma e as filhas o visitam regularmente. A escolha, que surpreendeu muitos fãs, foi explicada por Emma em um documentário e também em seu livro The Unexpected Journey, no qual relata os desafios da convivência com a doença. Mas afinal, essa decisão faz sentido?

Para entender o impacto da demência frontotemporal e os cuidados necessários, a CARAS Brasil conversou com a médica geriatra Roberta França, que explicou os sinais, adaptações e estratégias que famílias devem adotar nesses casos.

Quais os principais desafios da demência frontotemporal?

"O paciente com demência frontotemporal, dentre todos os tipos de demência, talvez represente o maior desafio. Isso ocorre porque, muitas vezes, as alterações comportamentais surgem muito antes das alterações de memória. Assim, o paciente passa a se comportar de maneira socialmente inadequada, o que causa desconforto. Ele perde o filtro social e começa a usar palavras de baixo calão, falar palavrões, apresentar movimentos ou atitudes sexualizadas, o que frequentemente constrange a família", explica a médica.

E completa: "É comum que, em situações como no cinema, ele fale alto ou converse com a tela como se o filme estivesse se comunicando diretamente com ele. Essas atitudes tornam a adaptação social e o convívio muito difíceis. Por isso, é fundamental que a família compreenda a doença."

"O paciente não age por maldade, tampouco para constranger ou agredir os outros. Quanto mais se entende a doença, maior é a capacidade de compreender a dinâmica dos comportamentos e de se preparar emocionalmente para conviver da melhor forma possível, reduzindo o peso e aumentando a resiliência da família", destaca.

Quais sinais servem de alerta para familiares?

Segundo a geriatra, os primeiros sintomas costumam aparecer no comportamento: "A mudança de comportamento costuma ser o primeiro sinal. Uma senhora, por exemplo, que sempre foi religiosa, reservada e jamais admitia palavrões dentro de casa, pode começar a falar palavrões sem filtro, expor intimidades do casal ou se referir a outras pessoas de forma agressiva. Da mesma forma, um senhor que sempre manteve postura discreta pode passar a acreditar que todas as mulheres demonstram interesse por ele, e, em consequência, agir de forma inadequada e sexualizada."

Leia também: Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência

"São comportamentos atrelados à perda do filtro social e à desinibição, frequentemente marcados pela sexualização. Há casos dramáticos em que o paciente é encontrado nu em casa ou chega a se masturbar em público. Essas mudanças bruscas e inusitadas no comportamento são sinais de alerta importantes para a família", alerta a especialista.

Como adaptar a rotina e o ambiente?

"Todo paciente com demência precisa de rotina, independentemente do tipo da doença. A rotina reduz a agitação, a confusão e a desorientação, transmitindo segurança. Embora o paciente possa não se lembrar dos detalhes, ele reconhece a repetição diária, o que diminui sua ansiedade e melhora o bem-estar", afirma Roberta França.

"O ambiente deve ser tranquilo, sem excesso de estímulos, barulhos ou muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso evita a desorientação. Além disso, é essencial não reforçar comportamentos inadequados. Estimular palavrões, brincadeiras sexualizadas ou atitudes inadequadas pode reforçar padrões difíceis de controlar depois. O ambiente, portanto, deve promover calma, estabilidade e limites claros", orienta.

A decisão de viver em casas separadas ajuda a família?

A escolha de Bruce Willis e Emma Heming de manter casas separadas pode parecer radical, mas, segundo a geriatra, é compreensível: "Conviver com um paciente com demência não é uma tarefa fácil. Em alguns casos, a separação pode ser uma estratégia para preservar a harmonia e manter a saúde física e mental de todos os envolvidos. Costuma-se dizer que o diagnóstico é do paciente, mas a doença é da família. O impacto emocional, físico e social recai sobre todos, especialmente sobre os cuidadores, que muitas vezes chegam a adoecer ou até falecer antes do paciente, devido ao desgaste."

"Ao contar com um espaço estruturado, com atendimento integral e suporte profissional, a família pode ter momentos de descanso, sono adequado e cuidado pessoal. Isso permite que, quando estiverem com o paciente, estejam mais inteiros, leves e tranquilos. Esse distanciamento não significa abandono, mas sim uma forma de preservar a saúde emocional, lidar com dores, medos e frustrações, e estar em condições de oferecer o melhor cuidado possível", explica.

"A demência traz consigo angústias, inseguranças e sentimentos de raiva ou frustração, pois não era a realidade que a família esperava viver. Portanto, o distanciamento estratégico pode ser imprescindível para garantir o equilíbrio e possibilitar que todos enfrentem essa condição de forma mais saudável", conclui a médica.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: