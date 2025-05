Bia Miranda explica por que precisou pagar valor alto em internação da filha

A ex-A Fazenda Bia Miranda contou que precisa pagar um alto valor a cada três dias de internação da filha caçula, Maysha, de um mês

A influenciadora digital Bia Miranda segue realizando visitas diárias a filha caçula, Maysha, de um mês de vida, no hospital. A bebê, que chegou ao mundo no dia 23 de abril, está internada desde o nascimento devido a prematuridade.

Na tarde de quinta-feira, 29, Bia e o companheiro, Samuel Sant'Anna, pai da menina, se deslocaram até a maternidade para vê-la e aproveitaram para dividir com o público o novo valor gasto no tratamento da herdeira do casal. Anteriormente, a ex-A Fazenda revelou que precisou pagar mais de R$ 25 mil somente em três dias de UTI de Maysha.

Agora, a neta de Gretchen contou que realizou um novo pagamento na unidade de saúde e explicou o motivo do alto valor. De acordo com Bia Miranda, o plano de saúde da bebê não cobriu os gastos.

"Mais 25k. Gente, a saúde no Brasil é cara mesmo, né? A cada três dias no hospital é 25k. Para quem está perguntando sobre o plano, o plano recusou, não quis cobrir, acreditam? Estou na justiça agora para ver isso", disse ela.

Vale lembrar que a filha caçula de Bia Miranda já atingiu o peso ideal para receber alta hospitalar, mas precisou retornar para a incubadora nas últimas semanas após apresentar apneia do sono e agora espera liberação médica. Além da bebê, a influenciadora também é mãe de Kaleb, de quase 1 ano, fruto da antiga união com DJ Buarque.

Bia Miranda paga novo valor em tratamento da filha - Reprodução/Instagram

Filha de Bia Miranda ganha presente luxuoso

Recentemente, Bia Miranda revelou que faria uma pequena comemoração com um bolinho para celebrar a vida da filha caçula, Maysha, que completou 1 mês de vida. Por estar internada desde o nascimento, a bebê não ganhou uma festinha em casa.

Bia também compartilhou com os seguidores o presente que a pequena ganhou do pai. Por meio de um vídeo, a influenciadora revelou que Samuel Sant'Anna comprou uma pulseira de ouro com o nome da menina gravado e um par de brincos de diamantes; confira detalhes!

