Filha de Bia Miranda ganha presente luxuoso em primeiro mês de vida

Completando 1 mês de vida, a filha caçula de Bia Miranda ganhou dois itens de luxo de presente do pai; bebê ainda está na UTI

Bia Miranda iniciou o dia em clima de celebração! A influenciadora digital revelou que fará uma pequena comemoração para celebrar a vida da filha caçula, Maysha, que completa 1 mês nesta sexta-feira, 23.

A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, está internada desde o dia em que chegou ao mundo devido a prematuridade e, por isso, não terá uma festinha em casa. Apesar disso, Bia explicou que encomendou um bolo para não deixar a data especial passar em branco.

"Como ela ainda não saiu da UTI, não tem como fazer a festinha de mesversário como eu fazia para o Kaleb. Então, eu tive a ideia de mandar fazer um bolinho com um tema e pelo menos ela vai ter um bolinho de primeiro mês", declarou a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV.

Antes de seguir para a visita diária da herdeira no hospital, Bia Miranda compartilhou com os seguidores o presente que a pequena ganhou do pai. Por meio de um vídeo, a influenciadora revelou que Samuel Sant'Anna comprou uma pulseira de ouro com o nome da menina gravado e um par de brincos de diamantes.

" Brinco e pulseirinha da Maysha. Diamante, tá? Vai usar diamante ", declarou o companheiro de Bia ao exibir os itens luxuosos. Além das joias, o pai da bebê também escolheu um ursinho e o colocou dentro de uma caixa junto com os demais presentes.

Filha de Bia Miranda e Samuel Sant'Anna ganha presente luxuoso - Reprodução/Instagram

Por que a filha de Bia Miranda ainda está na UTI?

No início desta semana, Bia Miranda atualizou os seguidores a respeito do quadro de saúde da filha. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou alguns registros de sua visita à pequena no hospital e revelou que a caçula precisou retornar para a incubadora.

De acordo com a ex-A Fazenda, Maysha já tinha atingido o peso ideal para receber alta, mas não pôde ser liberada por apresentar apneia do sono. " Nesses últimos dias ela está tendo apneia do sono, que são pausas respiratórias. Ela está tendo uma pausa na respiração dela, que é uma coisa que não pode acontecer, então não tem como", explicou.

"Ela já atingiu o peso para vir para casa, mas não tem como eu trazê-la por conta disso", completou a famosa. Vale lembrar que, além de Maysha, Bia Miranda também é mãe de Kaleb, de 11 meses de vida, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

