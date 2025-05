Bia Miranda revela valor gasto em internação da filha na UTI

A ex-A Fazenda Bia Miranda contou quanto terá que pagar pelo tratamento hospitalar da filha caçula, internada desde o nascimento

A influenciadora digital Bia Miranda compartilhou com os seguidores o valor gasto com a internação da filha caçula, Maysha, na UTI neonatal. A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, nasceu prematuramente em abril deste ano e, desde então, está no hospital.

Recentemente, Bia explicou que a pequena precisou retornar para a incubadora após apresentar apneia do sono. Apesar da melhora em seu quadro de saúde, Maysha ainda não recebeu alta hospitalar e segue internada na unidade de saúde até a liberação médica.

Na tarde de segunda-feira, 26, a ex-A Fazenda e o companheiro foram visitar a bebê e dividiram com os seguidores uma foto fofíssima da pequena logo após ela se alimentar. Durante a volta para casa, Bia Miranda revelou quanto precisará pagar pelo tratamento hospitalar da herdeira caçula.

De acordo com a jovem, o valor já ultrapassa R$ 25 mil: "25k, 3 dias da Maysha na UTI. É, manas, bora fazer dinheiro", brincou ela na legenda da imagem. Vale lembrar que, além da bebê, Bia Miranda também é mãe de Kaleb, que fará 1 ano de vida em breve. O pequeno é fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Bia Miranda revela valor gasto com a filha na UTI - Reprodução/Instagram

Filha de Bia Miranda ganha presente luxuoso

Na última sexta-feira, 23, Bia Miranda revelou que faria uma pequena comemoração com um bolinho para celebrar a vida da filha caçula, Maysha, que completou 1 mês de vida. Por estar internada desde o nascimento, a bebê não ganhou uma festinha em casa.

Bia também compartilhou com os seguidores o presente que a pequena ganhou do pai. Por meio de um vídeo, a influenciadora revelou que Samuel Sant'Anna comprou uma pulseira de ouro com o nome da menina gravado e um par de brincos de diamantes; confira detalhes!

