A influencer Bia Miranda conta que estava a caminho do hospital para ver a filha, Maysha, quando o carro em que estava quase capotou na manhã deste domingo, 25

A influencer Bia Miranda, de 21 anos, viveu um verdadeiro susto no trânsito na manhã deste domingo, 25, a caminho do hospital para visitar a filha Maysha, de um mês, que está na UTI . Isso porque um veículo surgiu em frente ao carro em que ela estava e, ao jogar o automóvel para a calçada, ele quase tombou.

"Falar pra vocês, manas, o inimigo está nervoso. Acordei e acabei de notar que estou com manchinhas vermelhas, do dia pra noite isso surgiu no meu corpo", começou o relato, feito em vídeo nos stories de seu perfil no Instagram.

"Estou indo ver a Maysha e a gente quase capotou com o carro. Um carro estava do nosso lado e ele foi pra nossa frente sem mandar seta nenhuma, não tinha como frear. Então, o Gabriel 'tacou 'pra o lado e subiu na calçada para não bater. Não deu pra gravar porque estava com o celular no colo. Isso causa acidente, que loucura", contou.

Confira:

Bia Miranda quase sofre acidente de carro neste domingo, 25 pic.twitter.com/sSe41igITE — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 25, 2025

Bia Miranda quase sofre um acidente de carro neste domingo, 25 pic.twitter.com/AvutTc8Yep — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 25, 2025

A bebê, fruto de seu relacionamento de Bia com Samuel Sant'Anna, está internada desde o dia em que nasceu devido a prematuridade.

Presente luxuoso para Maysha

Celebrando o primeiro mês de vida de Maysha, Bia Miranda compartilhou com os seguidores o presente que a bebê ganhou do pai. Por meio de um vídeo, a ex-Fazenda revelou que Samuel comprou uma pulseira de ouro com o nome da menina gravado e um par de brincos de diamantes.

"Brinco e pulseirinha da Maysha. Diamante, tá? Vai usar diamante", declarou ao exibir os itens luxuosos. Além das joias, o pai da bebê também escolheu um ursinho e o colocou dentro de uma caixa junto com os outros presentes. Confira!

Leia também: Bia Miranda revela que a filha recém-nascida retornou para a incubadora