Bia Miranda revela que a filha recém-nascida retornou para a incubadora

A ex-A Fazenda Bia Miranda contou que a filha, de quase 1 mês de vida, precisou voltar para a incubadora nos últimos dias; entenda

A influenciadora digital Bia Miranda atualizou os seguidores a respeito do quadro de saúde da filha recém-nascida, Maysha. A bebê, fruto de sua união com Samuel Sant'Anna, está internada desde o dia em que chegou ao mundo devido a prematuridade.

Na noite de segunda-feira, 19, Bia publicou alguns registros de sua visita à pequena no hospital e revelou que a caçula precisou retornar para a incubadora. De acordo com a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Maysha já tinha atingido o peso ideal para receber alta, mas não pôde ser liberada por apresentar apneia do sono.

"Ela atingiu o peso que precisava para receber alta e vir para casa. Mas nesses últimos dias ela está tendo apneia do sono, que são pausas respiratórias. Ela está tendo uma pausa na respiração dela, que é uma coisa que não pode acontecer, então não tem como. Ela já atingiu o peso para vir para casa, mas não tem como eu trazê-la por conta disso", explicou a famosa.

Na última semana, Bia Miranda compartilhou com o público novas fotos do rostinho da pequena. Em uma das imagens, a filha caçula da jovem aparece com os olhos abertos e enrolada em uma manta enquanto é segurada pela influenciadora.

O que mais chamou atenção dos internautas foi a rápida evolução da bebê, que cresceu bastante desde o nascimento. "Já tá uma moça, já pode ir pra casa", comentou uma seguidora. "Já está tão gradinha nossa menina", encantou-se outra. "Que fofura!", disse uma terceira.

O filho mais velho de Bia Miranda

Além de Maysha, que chegou ao mundo no dia 23 de abril deste ano, Bia Miranda também é mãe do pequeno Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação entre os dois chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento do menino.

Atualmente, o pequeno mora com Buarque em um condomínio no Rio de Janeiro, próximo a residência da influenciadora digital.

