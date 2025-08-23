CARAS Brasil
  Solteira, Erika Januza esbanja beleza natural durante viagem: 'Maravilhosa'
Beleza / UAU!

Solteira, Erika Januza esbanja beleza natural durante viagem: 'Maravilhosa'

A atriz Erika Januza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar registros de sua viagem à Bahia; confira

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 23/08/2025, às 19h36

Erika Januza
Erika Januza - Foto: Reprodução/Instagram

Erika Januza arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir esbanjando toda sua beleza natural durante sua viagem à Bahia. 

Nos registros postados no feed, a atriz aparece ostentando seu corpo sarado ao surgir de biquíni em um resort à beira da praia. Além disso, ela também mostrou que se divertiu acompanhada de um grupo de amigas, entre elas, a atriz Cris Vianna, a jornalista Silvia Poppovic e a apresentadora Astrid Fontenelle.

"Dois dias na Bahia valem muito mais que dois! A vida presta! #gratidão", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Musa", disse uma seguidora. "Deusona. Você tá cada dia mais linda", comentou outra. "Que maravilha", falou uma fã. "É muita beleza", afirmou mais uma. 

Vale lembrar que Erika Januza está solteira desde julho, quando terminou o seu noivado com José Junior, fundador do AfroReggae. Eles assumiram o romance publicamente em julho de 2023 e em agosto ficaram noivos. 

Recentemente, a mais nova integrante do programa Saia Justa curtiu alguns dias de lazer em Búzios, no Rio de Janeiro, e impressionou ao exibir seu corpo sarado ao surgir de biquíni enquanto renovava o bronzeado na praia. A famosa também mostrou alguns cliques se divertindo com as amigas e celebrou a primeira viagem do grupo. "Nossa primeira viagem! Que veio como um presente! Obrigada minhas amigas pelos dias felizes!", escreveu Erika na legenda da publicação. 

Confira: 

Erika Januza parabeniza Juliana Paes por novo cargo na Viradouro

A atriz Juliana Paes foi anunciada como nova rainha de bateria da escola de samba Viradouro para o carnaval de 2026, e Erika Januza foi a personalidade que ocupou a posição neste ano e se despediu da função após quatro anos no cargo. A antiga rainha de bateria fez uma publicação sobre o assunto nas redes sociais para parabenizar a colega de profissão.

A mineira fez questão de parabenizar Juliana Paes pelo retorno a rainha de bateria da Viradouro e deixou um comentário empolgado na publicação da colega. "Parabéns, Juliana Paes, sua maravilhosa. Que você seja muito feliz no seu reinado nessa casa que é tão querida. Você sabe muito bem e que seja um reinado muito feliz. Estarei aqui para aplaudir e ver você brilhando ao lado da nossa Viradouro com a Furacão Vermelho e Branco que tanto amo!", disse Erika.

Inclusive, Juliana fez questão de responder ao carinho da colega. "Ahhh, minha deusa! Que mensagem mais linda… Vamos nos ver?", disse ela ao comentário da sambista.

Vale lembrar que, durante sua despedida em março de 2025, Erika agradeceu aos integrantes da escola de samba, em especial aos ritmistas, ao mestre Ciça, ao presidente da escola Marcelo Calil e ao Tarcísio Zanon. "A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu. Eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade. Eu fui muito feliz aqui", comentou ela.

Leia também: Deborah Secco impressiona ao exibir seu corpo atual em treino em casa

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

ViagembelezacorpoErika Januza
Erika Januza Erika Januza  

