Erika Januza parabeniza Juliana Paes por novo cargo na Viradouro

Na última quarta-feira, 6, a atriz Juliana Paes foi anunciada como nova rainha de bateria da escola de samba Viradouro para o carnaval de 2026, e Erika Januza foi a personalidade que ocupou a posição neste ano e se despediu da função após quatro anos no cargo. A antiga rainha de bateria fez uma publicação sobre o assunto nas redes sociais para parabenizar a colega de profissão..

A mineira fez questão de parabenizar Juliana Paes pelo retorno a rainha de bateria da Viradouro e deixou um comentário empolgado na publicação da colega. “Parabéns, Juliana Paes, sua maravilhosa. Que você seja muito feliz no seu reinado nessa casa que é tão querida. Você sabe muito bem e que seja um reinado muito feliz. Estarei aqui para aplaudir e ver você brilhando ao lado da nossa Viradouro com a Furacão Vermelho e Branco que tanto amo!”, disse Erika.

Inclusive, Juliana fez questão de responder ao carinho da colega. “Ahhh, minha deusa! Que mensagem mais linda… Vamos nos ver?”, disse ela ao comentário da sambista.

Vale lembrar que, durante sua despedida em março de 2025, Erika agradeceu aos integrantes da escola de samba, em especial aos ritmistas, ao mestre Ciça, ao presidente da escola Marcelo Calil e ao Tarcísio Zanon. “A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu. Eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade. Eu fui muito feliz aqui”, comentou ela.

Juliana Paes está de volta a Viradouro

Nesta semana, a atriz Juliana Paes anunciou alegremente em suas redes sociais que retornou ao posto de rainha de bateria da escola Viradouro para o próximo carnaval, depois de anos longe do cargo.

“EU TÔ DE VOLTA PRA CASA, MINHA VIRADOURO! Um pedido do Mestre Ciça é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco! Tudo para homenagear nosso amigo Mestre Ciça que vai brilhar como tema da Escola na Sapucaí. Já tô arrepiada só de imaginar. Viradouro, que honra receber essa coroa mais uma vez!”, escreveu a artista em sua publicação.

