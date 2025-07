Erika Januza exibe curvas impecáveis durante viagem: 'Que pintura de mulher'

A atriz Erika Januza arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de sua viagem ao lado de algumas amigas

Erika Januza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem com algumas amigas.

A atriz, que faz parte do programa Saia Justa ao lado de Bela Gil, Eliana e Tati Machado, está curtindo alguns dias de lazer em Búzios, no Rio de Janeiro, e impressionou ao exibir seu corpo sarado ao surgir de biquíni enquanto renovava o bronzeado na praia.

A famosa também mostrou alguns cliques se divertindo com as amigas e celebrou a primeira viagem do grupo. "Nossa primeira viagem! Que veio como um presente! Obrigada minhas amigas pelos dias felizes!", escreveu Erika na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que lindas", escreveu outra. "Vocês estão maravilhosas, lindas... bom passeio pra vocês", desejou uma fã. "Que pintura de mulher", comentou mais uma.

Vale lembrar que Erika Januza está solteira. Segundo o site Gshow, ela rompeu o noivado com José Junior. Os dois ficaram juntos dois anos e se separaram recentemente. A publicação ainda informou que o término foi uma iniciativa da atriz. Erika e José se conheceram nas gravações da série Arcanjo Renegado, em 2019. Eles assumiram o romance publicamente em julho de 2023. Em agosto, eles ficaram noivos em uma festa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Erika Januza deixa posto de rainha de bateria

A atriz Erika Januza deixou o posto de rainha de bateria da escola de samba Viradouro no Rio de Janeiro. Durante seu programa Rainhas Além da Avenida, a artista revelou que, a pedido da escola, deixa o cargo após o Desfile das Campeãs. Ela também contou que vinha guardando esse segredo há um ano.

"Quando eu recebi o convite para ser rainha, os meus presidentes disseram que não queriam um reinado muito longo. Vocês devem estar imaginando o que está passando na minha cabeça agora. Eu queria falar uma coisa para a câmera, mas eu queria falar sozinha. Vocês vão acompanhar hoje o meu último desfile. A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Aí, eu vou sentir muita saudade", disse ela em trecho divulgado nas redes sociais. Confira o desabafo completo!

Leia também:Isis Valverde impressiona ao mostrar fotos da viagem com o filho