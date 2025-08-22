CARAS Brasil
  2. Deborah Secco impressiona ao exibir seu corpo atual em treino em casa
Fitness / Uau!

Deborah Secco impressiona ao exibir seu corpo atual em treino em casa

Treinando apenas em casa, Deborah Secco impressiona ao mostrar seus resultados; atriz ostentou físico bem seco e definido

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 11h46

Deborah Secco impressiona ao mostrar físico treinando em casa
Deborah Secco impressiona ao mostrar físico treinando em casa - Reprodução/Instagram

A atriz Deborah Secco chamou a atenção mais uma vez ao mostrar seu físico atual em seus stories da rede social. Nesta sexta-feira, 22, a famosa tirou uma foto após o treino e impressionou ao ostentar sua boa forma.

Usando look fit branco, de tamanho micro, a empresária deixou à mostra suas curvas bem sequinhas e definidas. Além de tratamentos estéticos, a musa contou que agora está apostando em exercícios em casa.

Como já disse várias vezes, Deborah Secco comentou que não gosta de fazer academia. "Vocês perguntaram, e sim... Eu treino em casa, não curto academia", falou sobre fazer aulas online e isso funcionar para ela.

Ainda nos últimos dias, a atriz impressionou ao mostrar seu físico atual em outros cliques. Na ocasião, ela estava viajando, mas, mesmo assim, deu um jeito de se exercitar.

É bom lembrar que Deborah Secco revelou recentemente que pretende mudar sua aparência drasticamente para viver uma caminhoneira nos cinemas. A famosa surpreendeu ao contar que pretende retirar as próteses de silicone.

Deborah Secco impressiona ao mostrar físico treinando em casa
Deborah Secco impressiona ao mostrar físico treinando em casa - Foto: Reprodução/Instagram
Deborah Secco impressiona ao mostrar físico treinando em casa - Foto: Reprodução/Instagram
Deborah Secco impressiona ao mostrar físico treinando em casa - Foto: Reprodução/Instagram

Médico explica cirurgia invasiva que Deborah Secco fará

A atriz Deborah Secco revelou recentemente que pretende retirar as próteses de silicone para viver uma personagem em um filme. Após anos com o volume, desde que tinha 22 anos, quando colocou pela primeira vez o implante, a famosa mudará drasticamente sua aparência.

Em entrevista para a CARAS Digital, o cirurgião plástico Dr. Tarik Nassif explicou melhor como é realizado o explante mamário, procedimento que está cada vez mais procurado nos consultórios por pacientes que desejam ter uma aparência mais natural ou que tiveram algum problema com o silicone.

"A cirurgia de explante mamário é uma cirurgia que vem crescendo cada vez mais nos consultórios, justamente, por uma mudança de hábito de vida das pacientes, as pacientes querem cada vez mais mamas menores, mais naturais e têm evitado próteses muito grandes, que trazem um desconforto", comentou sobre a mudança que Deborah Secco pretende fazer. Saiba todos os detalhes aqui!

Quem é Dudu Borges , o novo namorado de Deborah Secco?

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dudu Borges tem 41 anos de idade, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, ele é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar em seu perfil somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz do cantor Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. Dudu também está por trás de diversas canções de grandes artistas como Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e até a ex-RBD Dulce Maria.

Além disso, o produtor musical também é ex-integrante da banda de rock cristão 'Resgate', onde atuava como tecladista. Em 2022, Dudu Borges namorou a também atriz Alice Wegmann, que estará no ar em breve no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume publicamente desde o fim da união com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais da pequena Maria Flor, de 9.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

deborah seccotreino em casacorpo deborah secco
Deborah Secco Deborah Secco   

