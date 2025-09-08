Kelly Key impressiona ao mostrar seu físico atual em fotos de férias

Ao revelar fotos inéditas de suas férias, Kelly Key impressiona ao mostrar seu físico bem sarado ao surgir de biquíni; veja

A cantora Kelly Key chamou a atenção ao revelar fotos de suas férias na rede social. Neste domingo, 07, a loira compartilhou os registros curtindo vários momentos com a família e amigos e, primeiro que abriu o álbum, roubou a cena.

Isso porque, a artista apareceu de biquíni, ostentando seu físico atual. Usando o modelo azul estiloso, a famosa esbanjou suas curvas bem saradas e chocou com seu abdômen tanquinho. Exibindo seus gominhos, a empresária arrancou elogios com sua boa forma.

"Inéditas. Álbum de férias aberto! Como eu esqueci de postar estas para vocês!? Muitos momentos…. Muitos! Gratidão", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas reagiram. "Não dá, sério! Perfeita demais", falaram. "Belíssima", enalteceram outros.

Provando que a beleza é de família, recentemente Kelly Key impressionou ao compartilhar fotos com a mãe. Mais uma vez, Beth Mota chocou com sua aparência jovial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Trajetória de Kelly Key

Kelly de Almeida Afonso Freitas, mais conhecida como Kelly Key, nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e desde cedo revelou interesse pelo universo artístico. Formada em Artes Cênicas pelo Teatro O Tablado, sonhava em ser apresentadora, mas acabou descobrindo na música sua verdadeira paixão. Em 2001, conquistou seu primeiro grande sucesso com a canção Escondido, mas foi com Baba que se consagrou como um dos maiores fenômenos musicais da época.

Aos 17 anos, ela engravidou de sua primeira filha, Suzanna Freitas, fruto de seu relacionamento com o cantor Latino. O relacionamento com o cantorchegou ao fim pouco tempo depois do nascimento da filha.

Ao longo dos anos, Kelly Key expandiu sua atuação para além da música. Apresentou programas de televisão, participou de filmes e investiu em projetos voltados para o mundo fitness. Com o canal Baba Baby, no YouTube, passou a compartilhar sua rotina saudável e dicas de bem-estar, conquistando uma nova base de fãs.

Em fevereiro, ela completou 23 anos de relacionamento com o marido, o empresário angolano Mico Freitas, e compartilhou uma linda declaração de amor. Nos registros feitos em Mussulo, Luanda, Angola, os dois aparecem usando trajes de banho. "Meu eterno namorado! 23 anos comemorando juntos", escreveu a artista na legenda.

Na legenda da publicação, Mico respondeu: "Estou de cuecas te procurando pela casa, para comemorarmos o dia de hoje! Te amo sempre", brincou. Em outra publicação, Kelly Key mostrou que ganhou flores do companheiro. Vale lembrar que ela também é mãe de dois meninos, que são frutos do casamento atual, Vitor Freitas, de 20 anos, e Arthur, de oito.