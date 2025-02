Kelly Key presta homenagem especial no aniversário do filho: 'Amadurecendo'

A cantora Kelly Key compartilhou fotos inéditas do filho, Vitor Freitas, e prestou uma homenagem especial em seu aniversário de 20 anos

Kelly Key usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Vitor Freitas, que completou 20 anos de vida nesta terça-feira, 4.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora, casada com o empresário Mico Freitas, compartilhou várias fotos do aniversário ao lado da família e escreveu uma mensagem especial. "Nosso filho do meio, mais reservado, mas sempre com um jeito especial de tocar a todos à sua volta! Está crescendo, vivendo desafios e amadurecendo! Hoje faz 20!", celebrou a artista.

"Escolhemos um álbum para compartilhar com vocês um pouco de quem ele é e o porquê de termos tanto orgulho de você simplesmente por ser quem você é! A cada passo que dá, mesmo nas fases difíceis, nos impressiona pela sua força, inteligência e coração generoso. Sabemos que as mudanças não são fáceis, especialmente quando se está longe de casa, mas te admiramos tanto, filho. Sua jornada de autodescoberta é única, e estaremos sempre aqui para te apoiar, não importa a distância", acrescentou.

Kelly Key seguiu a homenagem se declarando para Vitor. "Te amamos mais do que palavras podem expressar, e é um privilégio ver o homem que você está se tornando. Que seus 20 anos sejam apenas o começo de muitas conquistas e realizações. Você é incrível do jeito que é e nunca se esqueça disso! Feliz aniversário, meu filho!", finalizou.

Além de Vitor, Kelly e Mico também são pais de Arthur, de oito anos. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 24 anos, de seu relacionamento com o cantor Latino.

Confira:

Kelly Key reflete sobre diagnóstico de doença autoimune

Kelly Key, diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que provoca manchas avermelhadas na pele, usou as redes sociais para refletir sobre sua condição de saúde no dia mundial da doença autoinflamatória crônica.

"Eu tenho psoríase, já ouviu falar dela? (...) Estarei com o médico especialista Ricardo Romiti para compartilhar minha jornada com a psoríase e conversar sobre os desafios e cuidados com essa condição que faz parte da minha e da de muitos. Vamos desmistificar, informar e, acima de tudo, mostrar que estamos juntos nessa", pontuou. Saiba mais!

