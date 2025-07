Mãe de Kelly Key faz aniversário e choca com beleza ao surgir em fotos com a filha

Tal mãe, tal filha! Mãe de Kelly Key faz aniversário e surge comemorando ao lado da cantora com muita beleza; aparência dela chamou a atenção

A mãe de Kelly Key fez aniversário nesta terça-feira, 29, e comemorou a data ao lado da cantora. Na rede social, a famosa postou fotos do momento em que celebrou mais um ano de vida de Beth Mota em um restaurante.

Após o almoço, elas cantaram os parabéns e usaram uma sobremesa para colocar a vela. A loira então registrou cliques da festinha e compartilhou com os internautas. Não demorou para a mãe de Kelly Key chamar a atenção com sua aparência e beleza.

"Hoje celebro a mulher que me deu a vida e também a que me ensinou a vivê-la com coragem, amor e dignidade. Você é minha raiz, minha força, minha referência de tudo o que é firme, sensível e verdadeiro", começou se declarando.



E desejou: "Que esse novo ciclo te traga saúde, paz e a certeza de que é profundamente amada. Obrigada por tudo que já fez por mim e por tudo que ainda faz, mesmo em silêncio. Te amo com todo o coração".

Nos comentários, os internautas admiraram a mãe de Kelly Key. "Maravilhosa, tal mãe, tal filha, tal neta, muita saúde e paz família", disseram. "A beleza é de família meu Deus só gente bonita nessa família...", falaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key reflete sobre diagnóstico de doença autoimune

Kelly Key, diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que provoca manchas avermelhadas na pele , usou as redes sociais para refletir sobre sua condição de saúde no dia mundial da doença autoinflamatória crônica.

"Eu tenho psoríase, já ouviu falar dela? (...) Estarei com o médico especialista Ricardo Romiti para compartilhar minha jornada com a psoríase e conversar sobre os desafios e cuidados com essa condição que faz parte da minha e da de muitos. Vamos desmistificar, informar e, acima de tudo, mostrar que estamos juntos nessa", pontuou. Saiba mais!