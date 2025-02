Kelly Key se declara ao comemorar 23 anos de união com Mico Freitas

A cantora Kelly Key usou as redes sociais para comemorar os 23 anos de relacionamento com o marido, o empresário angolano Mico Freitas

A cantora Kelly Key usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ela completou 23 anos de relacionamento com o marido, o empresário angolano Mico Freitas, e compartilhou uma linda declaração de amor na manhã desta sexta-feira, 14.

Para celebrar a data, ela compartilhou três cliques na companhia do marido. Nos registros feitos em Mussulo, Luanda, Angola, os dois aparecem usando trajes de banho. "Meu eterno namorado! 23 anos comemorando juntos", escreveu a artista na legenda.

Na legenda da publicação, Mico respondeu: "Estou de cuecas te procurando pela casa, para comemorarmos o dia de hoje! Te amo sempre", brincou. Em outra publicação, Kelly Key mostrou que ganhou flores do companheiro.

Vale lembrar que os dois são casados desde 2004 e comemoraram 20 anos de casados no ano passado. Kelly Key tem três filhos: Suzanna Freitas, de 24 anos, de seu relacionamento com o cantor Latino e dois meninos do casamento atual, Vitor Freitas, de 20 anos, e Arthur, de oito.

Kelly Key presta homenagem especial no aniversário do filho

Recentemente, Kelly Key usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Vitor Freitas, que completou 20 anos de vida no início do mês. Ela compartilhou várias fotos do aniversário ao lado da família e escreveu uma mensagem especial. "Nosso filho do meio, mais reservado, mas sempre com um jeito especial de tocar a todos à sua volta! Está crescendo, vivendo desafios e amadurecendo! Hoje faz 20!", celebrou a artista.

"Escolhemos um álbum para compartilhar com vocês um pouco de quem ele é e o porquê de termos tanto orgulho de você simplesmente por ser quem você é! A cada passo que dá, mesmo nas fases difíceis, nos impressiona pela sua força, inteligência e coração generoso. Sabemos que as mudanças não são fáceis, especialmente quando se está longe de casa, mas te admiramos tanto, filho. Sua jornada de autodescoberta é única, e estaremos sempre aqui para te apoiar, não importa a distância", acrescentou.

Kelly Key seguiu a homenagem se declarando para Vitor. "Te amamos mais do que palavras podem expressar, e é um privilégio ver o homem que você está se tornando. Que seus 20 anos sejam apenas o começo de muitas conquistas e realizações. Você é incrível do jeito que é e nunca se esqueça disso! Feliz aniversário, meu filho!", finalizou.

