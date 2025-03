Kelly Key completa 42 anos; cantora foi mãe aos 17 anos e conciliou carreira com maternidade

Dona de diversos sucessos musicais dos anos 2000, Kelly Key teve a primeira filha aos 17 anos e precisou unir carreira em ascensão com maternidade

No dia 3 de março, a cantora e apresentadora Kelly Key completa 42 anos. Dona de diversos hits musicais dos anos 2000, a famosa foi mãe aos 17 anos e precisou conciliar a carreira em ascensão com a maternidade. Na época, a famosa enfrentou críticas pela gravidez na adolescência, quando chegou a se transformar em símbolo de educação sexual para os jovens em campanha promovida pelo Ministério da Saúde. Relembre a carreira e desafios enfrentados pela cantora que transformou o pop no Brasil.

Fenômeno pop

Kelly de Almeida Afonso Freitas, conhecida artisticamente como Kelly Key, nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e desde cedo demonstrou interesse pelo mundo artístico. Formada em Artes Cênicas pelo Teatro O Tablado, a jovem sonhava em ser apresentadora, mas encontrou na música sua grande paixão. Seu primeiro grande sucesso veio em 2001, com a canção Escondido, mas foi com Baba que a cantora se tornou um verdadeiro fenômeno da época.

Com letras que empoderavam as mulheres e criticavam relacionamentos abusivos, suas músicas caíram no gosto do público jovem e rapidamente a projetaram como um dos principais nomes do pop brasileiro. Kelly soube usar sua imagem a seu favor, transformando sua voz e carisma em uma marca registrada.

Maternidade precoce

Se a carreira decolava, a vida pessoal de Kelly também passava por grandes transformações. Aos 17 anos, ela engravidou de sua primeira filha, Suzanna Freitas (24), fruto de seu relacionamento com o cantor Latino(52). A notícia da gravidez foi acompanhada por críticas e questionamentos sobre sua capacidade de conciliar a maternidade com uma carreira promissora.

O relacionamento com Latino chegou ao fim pouco tempo depois do nascimento da filha, e Kelly precisou lidar com os desafios de ser mãe solo enquanto consolidava sua trajetória artística. Com força e determinação, ela conseguiu manter-se no topo das paradas musicais, provando que era possível equilibrar os dois mundos.

Empoderamento

Com a crescente influência entre os jovens, Kelly Key foi convidada para ser a embaixadora de uma campanha do Ministério da Saúde em prol do uso do preservativo e da conscientização sobre HIV/AIDS. Seu envolvimento na campanha gerou polêmicas, especialmente entre setores mais conservadores, que criticavam sua imagem e suas músicas com temas mais sensuais.

Por outro lado, sua participação foi elogiada por especialistas e pelo próprio governo, que via na cantora uma forma autêntica de se comunicar com o público jovem. O slogan da campanha, “Sexo sem camisinha? Só olha e baba, baby”, utilizava o sucesso da artista para transmitir a mensagem de maneira direta e eficaz. A ação fortaleceu ainda mais sua imagem como uma figura de empoderamento feminino e autonomia sexual.

Ao longo dos anos, Kelly Key expandiu sua atuação para além da música. Apresentou programas de televisão, participou de filmes e investiu em projetos voltados para o mundo fitness. Com o canal Baba Baby, no YouTube, passou a compartilhar sua rotina saudável e dicas de bem-estar, conquistando uma nova base de fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Leia também: Erika Januza brilha como rainha de bateria da Viradouro