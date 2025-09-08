Eduardo Costa surpreende com cabelos mais volumosos após transplante capilar; compare

O cantor Eduardo Costa surpreendeu ao aparecer com o visual renovado ao realizar um show em Goiânia, Goiás, no último fim de semana

O cantor Eduardo Costa Costa surpreendeu ao aparecer com visual renovado durante um show em Goiânia, Goiás, no último fim de semana. Após passar por um transplante capilar, ele chamou atenção pelos fios mais volumosos.

Em maio deste ano, Eduardo passou pelo procedimento, que consiste em remover folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra. Ele comentou sobre o assunto após surgir com os cabelos raspados, chamando a atenção dos fãs.

"O cabelo está começando a crescer. Logo mais estarei com cabelo de novo, se Deus quiser. Não consegui me acostumar comigo com esse cabelo. As pessoas tem que saber que eu fiz um negócio, não tem que ficar escondendo. Não estou preocupado com a minha aparência”, disse ele na época.

Em recente entrevista ao portal Leo Dias, ele explicou o motivo de sua queda de cabelo. “Eu tinha um problema que era aqui [no meio da cabeça]. Eu tive uma pré-depressão, mais estresse, mais um monte de coisa. As responsabilidades do cotidiano que tudo eu que faço. Tudo que envolve meu nome eu faço. Meu cabelo caiu muito, então aumentei as entradas aqui e aqui, mas aqui [testa] tava muito bem, tinha problema nenhum”, detalhou.

Veja como ficou:

Eduardo Costa em Goiânia - Foto: Jucimar de Sousa/Brazil News

Eduardo Costa em Goiânia - Foto: Jucimar de Sousa/Brazil News

Eduardo Costa em Goiânia - Foto: Jucimar de Sousa/Brazil News

Médico alerta sobre cirurgia de Eduardo Costa

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi ressaltou que, como qualquer cirurgia, o procedimento realizado por Eduardo Costa apresenta alguns riscos. Por isso, ele enfatizou a importância de realizá-lo com um profissional qualificado e de confiança.

"O transplante capilar é uma cirurgia minimamente invasiva que consiste em retirar folículos capilares de uma área doadora (geralmente a nuca ou laterais da cabeça, onde os fios são mais resistentes) e implantá-los na região calva. As técnicas mais modernas, como a FUE (Extração de Unidades Foliculares), evitam cicatrizes visíveis e oferecem resultados bastante naturais", explicou.

"O transplante capilar pode ter complicações, embora geralmente seja seguro. As mais comuns são inchaço na testa e nas pálpebras, sensibilidade no couro cabeludo e, em alguns casos, queda temporária dos fios implantados, conhecida como 'shedding'. Infecções e falhas no crescimento dos fios são raras quando o procedimento é bem indicado e realizado por um profissional experiente."

