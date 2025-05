Médico alerta sobre cirurgia de Eduardo Costa: 'Pode ter complicações'

Após passar por uma queda de cabelo, o cantor Eduardo Costa decidiu se submeter a um transplante de capilar; entenda como funciona a cirurgia

Eduardo Costa (46) se tornou assunto ao aparecer careca em um de seus shows na última semana, e a mudança na aparência chamou atenção dos fãs. O artista explicou que, após perder os cabelos devido ao uso de anabolizantes, decidiu se submeter a uma cirurgia de transplante capilar —procedimento que pode ter algumas complicações.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, assim como toda cirurgia, a intervenção feita por Eduardo Costa também pode trazer alguns riscos ao paciente . Por isso, o médico reforça a importância de passar pelo procedimento com um profissional qualificado e de confiança.

"O transplante capilar é uma cirurgia minimamente invasiva que consiste em retirar folículos capilares de uma área doadora (geralmente a nuca ou laterais da cabeça, onde os fios são mais resistentes) e implantá-los na região calva. As técnicas mais modernas, como a FUE (Extração de Unidades Foliculares), evitam cicatrizes visíveis e oferecem resultados bastante naturais", pontua.

Leia também: O que aconteceu com Eduardo Costa? Médico analisa mudanças na aparência do cantor

"O transplante capilar pode ter complicações, embora geralmente seja seguro. As mais comuns são inchaço na testa e nas pálpebras, sensibilidade no couro cabeludo e, em alguns casos, queda temporária dos fios implantados, conhecida como 'shedding'. Infecções e falhas no crescimento dos fios são raras quando o procedimento é bem indicado e realizado por um profissional experiente."

Após os comentários, o artista usou as redes sociais para dizer que não pretende esconder a evolução de seu tratamento capilar. "Fiz o negócio e não preciso ficar escondendo. Se está feio ou bonito, o importante é o show, são as músicas, a interação. Não estou ali preocupado com a minha aparência."

Leia mais em: Eduardo Costa confessa enjoo durante Navio de Ana Castela: 'Tô meio bambo'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EDUARDO COSTA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: