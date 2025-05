Médica explica diagnóstico do cantor Eduardo Costa: 'Impacto drástico'

Cantor Eduardo Costa surgiu careca e com visual visivelmente abatido em show nesta semana

Eduardo Costa (46) deu o que falar neta semana ao subir no palco completamente careca. O cantor passou por um transplante capilar após sofrer com a queda dos fios provocada pelo uso de anabolizantes e estresse intenso durante a pandemia.

O caso do artista acendeu o alerta para um problema cada vez mais comum entre homens que utilizam esteroides para ganho de massa muscular: a perda de cabelo. Para entender os impactos que isso tem na saúde dos fios, CARAS Brasil entrevista a Dra. Márcia Dertkigil, médica tricologista.



De acordo com a especialista, quando a queda é percebida precocemente e os folículos ainda estão vivos, há formas eficazes de reverter o quadro, sem necessariamente recorrer ao transplante, como foi o caso de Eduardo.

“Se os folículos ainda estiverem ativos, conseguimos estimular seu funcionamento. Hoje usamos uma combinação de terapias como microinfusão de medicamentos, laser de baixa intensidade, suplementos personalizados e até bloqueadores hormonais, sempre com acompanhamento médico”, afirma.

“Quanto mais tempo o couro cabeludo é exposto a alterações hormonais como o excesso de DHT — hormônio estimulado pelos esteroides, maior é a chance de que os fios não voltem a crescer naturalmente", complementa.

No caso de Eduardo Costa, a perda foi tão significativa que a única saída foi o transplante. “O implante é indicado quando há perda definitiva dos fios. Mas o ideal é sempre tentar preservar o cabelo original com tratamentos preventivos e clínicos o quanto antes ”, orienta a tricologista.

Além do uso de anabolizantes, Eduardo também relatou que passou por um período de muito estresse durante a pandemia. “Situações de estresse intenso favorecem o surgimento de um quadro chamado eflúvio telógeno, que leva à queda difusa dos fios. Quando esse tipo de queda acontece junto com uma calvície genética estimulada por hormônios, o impacto visual é ainda mais drástico”, explica sobre o caso do cantor.