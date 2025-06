Recentemente, o cantor sertanejo Eduardo Costa impressionou os fãs ao surgir careca durante um show durante a primeira etapa do procedimento

O cantor sertanejo Eduardo Costa, de 46 anos, decidiu desabafar sobre o seu novo visual após passar por um transplante capilar . Isso porque o artista impressionou o público ao surgir careca durante um show como resultado da primeira etapa do procedimento, no qual é possível perceber os microferimentos.

Em entrevista à Quem, ele admitiu: "Até postei um vídeo no dia e as pessoas disseram que deu errado. Eu queria causar um burburinho e foi bom", disse.

E explicou que os anabolizantes que usava para otimizaros resultados de seus treinos de musculação, causaram a queda dos fios:

"Quando eu era bodybuilder, um cara muito forte, usei muita bomba, testosterona... essas coisas todas. Isso me causou um impacto emocional e na saúde e meu cabelo caiu", afirmou.

Desabafo sobre a nova aparência

No bate-papo, Eduardo Costa ainda desabafou sobre a opinião do público sobre a sua aparência: "Se você está magro, se está gordo, vão falar. É muito difícil agradar às pessoas. Como artista, minha maior preocupação é com minha música. Minha aparência é secundária. Até porque não me acho atraente em hipótese nenhuma. Acho que sou um homem comum", confessou.

"Tenho uma visão crítica. Quando um artista começa a carreira, começa a se achar bonito, porque é assediado. Eu me preocupo em estar bem vestido, de forma discreta, com roupas simples. Compro na China e sou um viciado no Aliexpress", ressaltou.

Esposa de Eduardo Costa releva proibição dele

Na última segunda-feira, 23, a influencer Mariana Polastreli teve que repostar uma série de fotos em seu perfil no Instagram após o marido dela, o cantor Eduardo Costa dar uma bronca nela. Isso porque ela surgiu usando biquínis e maiôs em modelos fio-dental para exibir a boa forma. Mas uma das imagens, o artista desaprovou.

No look em questão, Mariana apareceu usando um maiô recortado, decotado e fio-dental: "O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei", escreveu na publicação feita nos stories. Veja!

