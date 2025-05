Eduardo Costa surge careca em show e explica o motivo

Eduardo Costa surpreende os fãs ao aparecer careca no palco de show e surge nas redes sociais para desabafar sobre o novo visual

O cantor Eduardo Costa pegou os fãs de surpresa ao aparecer careca em um show. O artista surgiu com os cabelos raspados, bem diferente do estilo que usou ao longo de sua carreira na música sertaneja.

Com a repercussão do novo visual, o astro apareceu nas redes sociais para explicar que passou pelo transplante capilar e não precisa esconder a novidade dos fãs. Então, ele fez o show careca. Porém, o cantor confessou que ainda não se acostumou a ficar sem o cabelo.

"O cabelo está começando a crescer. Logo mais estarei com cabelo de novo, se Deus quiser. Não consegui me acostumar comigo com esse cabelo. As pessoas tem que saber que eu fiz um negócio, não tem que ficar escondendo. Não estou preocupado com a minha aparência”, disse ele.

Por que Eduardo Costa ficou 'paralisado' durante show? Cantor explica

Recentemente, um vídeo onde o cantor sertanejo Eduardo Costa aparece 'paralisado' durante uma apresentação viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. No registro em questão, o artista permanece parado e em silêncio no palco, entre cinco e dez minutos, somente olhando para a plateia.

A atitude do famoso chamou atenção e despertou curiosidade no público que não o acompanha com frequência. Após algumas especulações a respeito do ocorrido, Eduardo Costa abriu o jogo e explicou, através das redes sociais, o momento diferenciado em seu show.

Segundo o cantor, a 'paralisação' se trata de uma tradição. Ao ficar em silêncio em cima do palco olhando para o público presente, ele passa a refletir e agradecer. "Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando", iniciou.

"Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo", completou o artista.