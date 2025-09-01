CARAS Brasil
Bebê / Fofura!

Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a filha brincando sorridente

Em casa com a filha, Zezé Di Camargo encanta ao mostrar momento da pequena brincando toda feliz; veja como a caçula do cantor cresceu

por Nataly Paschoal
Publicado em 01/09/2025, às 12h53

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de oito meses, encantou ao surgir mais um vez na rede social. Nesta segunda-feira, 01, o cantor gravou a pequena brincando em casa e ela chamou a atenção com seu sorriso.

Toda feliz, a pequena apareceu em um brinquedo cheio de acessórios se divertindo e dando risada quando o pai falava com ela. Toda simpática, a bebê apareceu interagindo com o sertanejo e mostrando todo seu charme.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou a reação da filha ao comer manga. No mês passado, ela mostrou a garota experimentando morango e deu detalhes sobre a introdução alimentar. "Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou. 

Zezé Di Camargo mostra a filha brincando - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu na segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.  

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo. 

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial. 

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também: Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

