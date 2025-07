Graciele Lacerda mostra reação da filha ao experimentar fruta: 'Gostou'

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Clara, experimentando morango

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para contar para os seus seguidores que sua filha, Clara, de seis meses, experimentou uma fruta nova. A herdeira da influenciadora digital e do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que está na fase da introdução alimentar, comeu morango e apesar de fazer algumas caretas, ela gostou.

"Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou a famosa.

Em seguida, Graciele contou que a menina também comeu ovo. "E hoje ela comeu ovo, temperadinho dos temperinho dela. Fica gostoso, aqueles temperinho dela é gostoso. Coloquei temperinho, fiz um ovinho. Ela comeu muito mais hoje. No primeiro dia que eu dei o ovo, ela ficou meio assim, começou a fazer aquele engasgo, que é normal por causa da textura do ovo, não é papa, né? Isso que é o bom, porque ela tem que acostumar a mastigar. E aí hoje ela comeu bem melhor, o ovo, também com um gostinho de tempero, né? E o morango também. Arrasou", completou.

Recentemente, Clara surgiu comendo cenoura. "Registros de mais cedo, quando surpreendi minha mamãe ao mostrar o quanto gostei de cenoura", contou a mamãe.

Graciele Lacerda mostra a filha comendo morango - Foto: Instagram

Graciele Lacerda divide momento encantador com a filha

Na última sexta-feira, 11, Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um vídeo encantador com a filha, Clara, de seis meses, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

No vídeo postado em seu perfil oficial, a influenciadora digital surgiu segundo a bebê no colo, que está usando uma camisa de manga longa branca e um macacão de crochê. A famosa, então, aproveitou para dividir uma fofoca com os seguidores: "Vocês sabiam que eu dormi o dia todo?", disse a mamãe, como se fosse a menina contando a novidade.

Na legenda da publicação, Graciele se derreteu: "Momento fofura do dia com minha princesa! Não podia guardar só pra mim… precisava dividir com vocês esse pedacinho de amor!", escreveu a mulher de Zezé. Confira a publicação!

