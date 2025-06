Virginia Fonseca mostra o filho fazendo tratamento com laser

A influenciadora Virginia usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar um momento do filho caçula, José Leonardo, de sete meses

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar um momento do filho caçula, José Leonardo, de sete meses, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe. Nos stories, o bebê apareceu passando por um procedimento a laser

No storie compartilhado, o pequeno apareceu deitado, usando um óculos de proteção grande e escuro, enquanto fazia um procedimento de laser na região da boca. Uma mão com luva azul segurava o aparelho que emitia o laser. “Até fazendo laser ele é gato", ela adicionou na legenda. A influenciadora, porém, não explicou o motivo do procedimento.

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Ainda na manhã desta quinta-feira, 05, a influenciadora exibiu Zé Felipe com José Leonardo no colo. De macacão e cabelo bagunçado, o menino esbanjou todo seu charme e beleza. "O goido, gente", babou a empresária ao mostrar o garoto. Mais cedo, Zé Felipe compartilhou uma reflexão sobre ter uma solução e saída de um problema.

Na noite desta quarta-feira, 4, Virginia mostrou seu filho caçula tentando dizer as primeiras palavrinhas e, durante a gravação, ele chegou a tentar falar ‘mamãe’ ao repetir o que ela dizia. No vídeo, o pequeno se esforçava para pronunciar a palavra. Após ouvir as tentativas do bebê, a influenciadora perguntou aos seguidores se ele realmente havia falado ‘mamãe’: ‘Foi quase ou tô louca?’, escreveu na publicação. Veja como foi!

Ainda nos últimos dias, Zé Felipe compartilhou um clique do bebê após o banho e encantou os internautas. O artista exibiu o registro do menino penteado em seu quarto na mansão em Goiânia. Sorridente e segurando o pente nas mãos, José Leonardo deu um show de fofura ao ostentar suas bochechinhas no momento. "O pai".

Além de José Leonardo, o ex-casal tem Maria Alice, de quatro anos e Maria Flor, de dois.

Anúncio da separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término no dia 27 de maio. Os dois, que estavam juntos há 5 anos, publicaram um comunicado em suas redes sociais para fazerem o anúncio:

"Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda",disseram em post compartilhado.

