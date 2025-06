A influencer Virginia Fonseca questiona se o filho José Leonardo, de oito meses, disse realmente a palavra nesta quarta-feira, 4; assista ao momento!

Na noite desta quarta-feira, 4, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, flagrou, em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, o seu filho caçula, José Leonardo, de oito meses, tentando dizer as primeiras palavrinhas . Isso porque o bebê, fruto do relacionamento dela com o cantor Zé Felipe, de 27, tentou falar "mamãe" ao repetir o que ela está dizendo durante a gravação.

No vídeo, o pequeno se esforça para dizer a palavra. Após ouvir algumas tentativas do caçula, a influencer perguntou aos seguidores se o bebê havia dito 'mamãe':"Foi quase ou to louca?", escreveu na publicação.

Além de José Leonardo, o ex-casal tem Maria Alice, de quatro anos e Maria Flor, de dois.

Confira, abaixo, o momento:

José Leonardo tenta dizer 'mamãe' pic.twitter.com/QNVAftOF0J — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 4, 2025

Sem aliança!

Após rumores de que Virginia e Zé Felipenão teriam se separado, o ex-casal apareceu, pela primeira vez, sem a aliança de casamento no dedo.

Na ocasião, Virginia publicou uma foto com Maria Flor, de dois anos, onde era possível ver que ela não usava mais o item, avaliado em mais de R$ 52 mil. Já o cantor apareceu sem a peça em um vídeo gravado por amigos que estão na casa do ex-casal.

Anúncio da separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término no dia 27 de maio. Os dois, que estavam juntos há 5 anos, publicaram um comunicado em suas redes sociais para fazerem o anúncio:

"Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda", disseram em post compartilhado.

