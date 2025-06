Raissa Barbosa explica demora para registrar o filho e cita o pai do bebê: 'Não vai'

Raissa Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar que foi até um cartório para registrar o seu filho

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar que foi até um cartório para registrar o seu filho, Luan Ravi, que nasceu no dia 13 de junho. No desabafo, ela explicou o motivo da demora para oficializar o registro do bebê.

"Estamos indo registrar o Luan Ravi. O neném tá com um look belíssimo. Tá mais bonito que eu. Como eu sou a mãe e só dá pra registrar o pai ou a mãe — e o pai não vai registrar, como vocês sabem... Enfim, corta essa parte. Cancela. Eu estou de cesárea e não era nem pra eu estar saindo de casa", ela desabafou.

E esclareceu o motivo da demora: "Mas como eu esqueci na hora de sair da maternidade — na verdade, não esqueci, eles perguntaram se tinha alguém pra registrar e não tinha, era eu, e eu tava morrendo — aí eu estou indo agora, na força que Deus me deu. Mas vai dar certo."

Em seguida, ela contou que deu tudo certo e registrou o filho como Luan Ravi Barbosa. "A gente já fez. Até chorei. A menina me reconheceu e me falou várias coisas bonitas. O neném tá tão lindinho. Fui colocar lá o nomezinho dele e falei: 'Será que eu mudo?', mas ficou Luan Ravi Barbosa mesmo. E é isso"

Raissa Barbosa explica demora para registrar o filho pic.twitter.com/P6AoYPBfEb — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 25, 2025

Ainda nos últimos dias, Raisa contou que convidou o pai do bebê para conhecê-lo, mas foi ignorada. "Agora uma coisa que só quem é mãe vai entender. Eu mandei mensagem para o pai do bebê dando uma oportunidade para ele ir conhecer o filho dele, e a resposta foi o silêncio. Essa decisão me custou muito caro emocionalmente. E por mais que eu tente ser forte o tempo todo, isso me quebrou", desabafou. Leia mais aqui.

Como foi o anúncio do nascimento?

No início da tarde da última sexta-feira, 13, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho, depois de procurar atendimento médico ao acordar com dores e notar um sangramento. Na publicação, ela publicou uma foto tirada logo após a chegada do bebê. A imagem mostra os pés do recém-nascido sendo segurados por mãos com luvas. "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o meu milagre", ela escreveu na legenda.

Leia também: Raissa Barbosa mostra o rosto do filho pela primeira vez: 'Meu milagre'