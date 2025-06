Raissa Barbosa mostra o rosto do filho pela primeira vez: 'Meu milagre'

A ex-A Fazenda Raissa Barbosa compartilhou o vídeo do parto de seu segundo filho e exibiu o rostinho do bebê pela primeira vez; veja

Raissa Barbosa encantou os seguidores na noite de segunda-feira, 16, ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido, Luan Ravi, pela primeira vez. O bebê chegou ao mundo na última sexta-feira, 13, e já está em casa com a mamãe.

Em seu perfil oficial, Raissa compartilhou um vídeo emocionante do momento do parto. No registro, a ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, aparece ligando para Jojo Todynho, madrinha do menino, para apresentá-lo a ela.

" Nesse momento, meu mundo mudou pra sempre. Nasceu meu segundo filho. Nasceu meu segundo amor. Uma nova vida veio ao mundo… e uma nova mulher nasceu junto com ele. Uma nova mulher, que carrega uma nova oportunidade: a de viver a maternidade de um jeito diferente daquele que vivi há 15 anos. Dessa vez, com mais maturidade, mais sabedoria, mais consciência", escreveu a famosa na legenda da postagem.

"Nada apaga o que vivi lá atrás, nem o que vivi nos últimos meses. Foram momentos difíceis e semelhantes, mas com lições diferentes. E cada uma dessas lições eu vou levar comigo pro resto da vida. Tenho certeza de que minha vida vai mudar ainda mais daqui pra frente, com novos aprendizados e novas oportunidades que Deus vai me entregar", continuou ela.

Em seguida, Raissa Barbosa ressaltou que, apesar de não ter tido uma rede de apoio, nunca esteve sozinha: " Fui mãe solo desde o primeiro instante, mas nunca estive sozinha. Porque a mão de Deus esteve comigo o tempo todo. Luan Ravi chegou como um raio de luz em meio à escuridão. Um presente divino. Uma resposta de Deus. Um recomeço. Bem-vindo ao mundo, meu filho. A mamãe promete te amar, proteger e lutar por você com toda a força que a vida me deu. Você é meu milagre", concluiu a ex-A Fazenda.

Raissa Barbosa mostra rostinho do filho pela primeira vez - Reprodução/Instagram; @aliinefotografia

Raissa Barbosa revela quantos quilos perdeu três dias após dar à luz

Nesta segunda-feira, 16, a influencer Raissa Barbosa surgiu em um vídeo mostrando a sua barriga três dias após dar à luz o seu segundo filho, Luan Ravi. Ela, que teve o recém-nascido na última sexta-feira, 13, contou que já perdeu três quilos desde o nascimento dele.

"Não se comparem, porque eu treinei, eu não comi muito, porque não cabia comida na minha barriga... Ó, essa é minha barriga três dias após parto. Não se comparem, eu só estou assim porque eu não engordei muito", disse a ex-peoa, em frente ao espelho.

Ela ainda subiu em cima da balança. "Eu vim me pesar aqui... eu estou com 62. Eu fui parir, eu acho, que estava com 65. Então, assim, foi só o peso do bebê que eu ganhei", revelou.

