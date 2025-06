Raissa Barbosa chora ao revelar reação do pai a convite para conhecer o bebê: 'Não merecia'

Ex-participante de A Fazenda 12, Raissa Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para fazer um desabafo após o nascimento do filho

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 10, para fazer um desabafo após o nascimento do filho recém-nascido, Luan Ravi. Em um vídeo compartilhado, ela contou que convidou o pai do bebê para conhecê-lo, mas foi ignorada.

"Agora uma coisa que só quem é mãe vai entender. Eu mandei mensagem para o pai do bebê dando uma oportunidade para ele ir conhecer o filho dele, e a resposta foi o silêncio. Essa decisão me custou muito caro emocionalmente. E por mais que eu tente ser forte o tempo todo, isso me quebrou", desabafou.

E continuou: "Porque não era sobre mim era sobre um bebê que acabou de chegar ao mundo e que não merecia esse tipo de rejeição. Mas eu me orgulho da mulher que estou sendo porque mesmo machucada, eu fui justa. Mesmo com medo, eu fui sincera. Mesmo sem retorno, eu dei a chance".

"E meu filho vai crescer sabendo que foi desejado por mim, amado desde o primeiro segundo e vai entender que, se alguém escolheu se ausentar, foi uma escolha que não tem nada a ver com o valor dele. Porque ele é um presente. Ele é luz. E quem não viu isso... perdeu a chance mais linda da vida", finalizou.

Vale lembrar que Raissa Barbosa contou recentemente que optou por não revelar a identidade do pai do bebê. "Apesar dos desafios e de momentos muito difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor. Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", desabafou. Leia o desabafo completo.

Desabafo de Raissa Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio do nascimento?

No início da tarde da última sexta-feira, 13, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho, depois de procurar atendimento médico ao acordar com dores e notar um sangramento. Na publicação, ela publicou uma foto tirada logo após a chegada do bebê. A imagem mostra os pés do recém-nascido sendo segurados por mãos com luvas. "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o meu milagre", ela escreveu na legenda.

