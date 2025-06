Saiba qual é o nome do filho recém-nascido de Raissa Barbosa

Jojo Todynho surpreende ao revelar qual é o nome do filho da amiga Raissa Barbosa. Saiba qual é o significado

A influencer e ex-A Fazenda Raissa Barbosa já é mãe pela segunda vez. Ela deu à luz um menino no final da semana passada e recebeu a visita da amiga e cantora Jojo Todynho na maternidade no final de semana. Tanto que Jojo revelou qual é o nome do filho da amiga.

O bebê recebeu o nome de Luan Ravi. Este nome une dois significados por ser um nome composto. O nome Luan significa “guerreiro, protetor e leão”. Enquanto isso, o nome Ravi tem o significado de “sol e Deus do Sol”. Assim, o nome une a coragem e a luz como seus significados principais.

Jojo mostrou uma foto da amiga na maternidade, mas preservou a intimidade de Raissa neste momento. "Orgulho da mulher que você é. Estamos juntas até depois do fim. Luan Ravi chegou em sua vida como bênção divina. A jornada é longa, mas com Deus ao lado fica melhor ainda. Te amo. Obrigada por esse presente", afirmou ela na legenda.

Vale lembrar que Raissa Barbosa também é mãe de Felipe, de 15 anos.

Raissa Barbosa optou por não revelar a identidade do pai do bebê recém-nascido. "Apesar dos desafios e de momentos muito difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor. Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", desabafou. Leia o desabafo completo.

Jojo Todynho tem planos para casar

Ao ser questionada se pretende subir ao altar com o amado, Jojo Todynho foi enigmática em sua resposta. “Está nas mãos de Deus”, disse ela ao Portal Leo Dias.

Em outro momento, a artista rebateu as críticas por ser ‘emocionada' em seu relacionamentos e defendeu o seu estilo de amar. "Quando vocês falam: ‘Jojo, você é muito emocionada’. Eu sou mesmo! Eu sou emocionada, intensa e me entrego. Ou eu sou 100%, ou sou nada. Não é porque já tive feridas abertas por outras pessoas que vou deixar de ser feliz. O que eu fui no passado, não anula meu futuro. Me dá amplitude para querer um futuro melhor", declarou.

Por fim, Jojo destacou a sintonia entre ela e Thiago. "Somos muito parecidos em algumas coisas e isso facilita para que tenhamos um relacionamento tranquilo, respeitoso, transparente e com reciprocidade de ambos em agradar", comentou.

