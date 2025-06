Na reta final da gravidez, ex-A Fazenda Raissa Barbosa dá entrada no hospital: 'Nervosa'

Grávida, a ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa revelou que deu entrada no hospital nesta sexta-feira, 13

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa está prestes a dar à luz seu segundo filho. Já na reta final da gestação, a influenciadora digital revelou na manhã desta sexta-feira, 13, que deu entrada no hospital após acordar com dores e notar um sangramento.

"Acabou de sair sangue. Não consegui ver o tampão mucoso, mas saiu sangue, então acho que está na hora de ir ao hospital. Tô nervosa", disse a influenciadora. Em seguida, mostrou que estava na recepção da maternidade aguardando ser chamada. "Muito nervosa", repetiu.

Em seguida, apareceu deitada na cama do hospital. "Não acredito. É hoje. To nervosa. Eu achei que ele iria demorar mais", disse ela, emocionada. "Gente, to indo. Me desejem sorte. To nervosa", pediu em seguida. Vale lembrar que ela já é mãe de Felipe, de 15 anos.

Ex-A Fazenda Raissa Barbosa revelou sexo do segundo filho em chá revelação

Recentemente, Raissa Barbosa realizou um chá revelação intimista para descobrir o sexo do segundo filho. No vídeo compartilhado, a ex-A Fazenda aparece sozinha enquanto revela o sexo do bebê através de um bolo com recheio azul. Bastante emocionada, ela caiu no choro ao saber o gênero do filho caçula.

Em outro momento, ela explicou por que fez a descoberta sozinha. "A live que eu fiz não estava prevista para acontecer. A revelação era de outra forma. O cenário era exatamente aquele, mas era [para ser] em um campo, só que quem mora em São Paulo sabe que está uma chuva que não passa de jeito nenhum. Não tinha um dia de sol. Então montei o cenário na live só para mostrar como iria ficar", iniciou. Já a gravidez foi anunciada em dezembro de 2024.

