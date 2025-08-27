Rafaella Santos presenteia filho de Carol Peixinho e Thiaguinho: 'Que amor'

Carol Peixinho e Thiaguinho mostraram os presentes que Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr, deu para o filho deles

Carol Peixinho está à espera de Bento, seu primeiro filho com Thiaguinho, e nesta quarta-feira, 27, a influenciadora digital e o cantor mostraram nas redes sociais um presente especial que o menino ganhou de Rafaella Santos.

Nos Stories, o casal surgiu abrindo as duas caixas que receberam da irmã do jogador de futebol Neymar Jr. A influenciadora digital presenteou o bebê com alguns macacões e mantas, todos personalizados com o nome dele e também com frases.

"Olha esse presente da tia Rafa para o Bento. Olha que perfeição, todo bordado, que amor. A gente amou as mantinhas, que kit lindo. Tudo muito lindo. Vou levar para a maternidade, Rafa. Que bom gosto, que preciosidade, amamos. Arrasou", disse Carol Peixinho no vídeo.

Ao compartilhar a gravação, Thiaguinho também agradeceu os presentes que Rafaella mandou para Bento. "Rafaella, que coisa mais linda! Super obrigado!! Amamos!! Beijo do Bento", escreveu o cantor na legenda.

No último sábado, 23, Carol Peixinho impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros exibindo seu barrigão de grávida. A influenciadora digital chamou a atenção ao deixar a barriga à mostra ao surgir usando um biquíni branco durante seu treino na academia. Ela também postou um vídeo realizando um exercício na área externa.

"Já treinaram hoje?", quis saber a mamãe de primeira. "Eu e Bento já garantimos nossa dose de endorfina nesse sábado de sol!", completou a mamãe na legenda, recendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Mamãe mais gata do universo", comentou outra. "Meu povo todo treinando aí!!! Amo vocês demais!!!", falou Thiaguinho.

Confira:

Rafaella Santos presenteia o filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Foto: Instagram

Rafaella Santos presenteia o filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Foto: Instagram

Rafaella Santos presenteia o filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Foto: Instagram

Leia também:Gabigol e Rafaella Santos planejam casamento e filho em 2025, diz colunista