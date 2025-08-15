Gabigol e Rafaella Santos planejam casamento e filho em 2025, diz colunista

Gabigol e Rafaella Santos pretendem oficializar a união e iniciar a família ainda em 2025: "Vou ser mamãe! Já tá na agenda”

O atacante do Cruzeiro Gabigol e Rafaella Santos, influenciadora e irmã do jogador Neymar, revelaram que pretendem oficializar o casamento e iniciar uma família ainda em 2025. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo portal LeoDias e reforça que os planos do casal estão alinhados.

Segundo a publicação, Rafaella manifestou o desejo de engravidar, e Gabigol concordou com a ideia. A intenção é que a gestação ocorra de forma planejada e organizada, com prioridade para oficializar a relação antes da chegada de um filho.

Em aparições recentes, o casal foi visto usando alianças na mão esquerda, tanto em eventos sociais quanto em jogos, gesto que fortaleceu os rumores sobre o compromisso sério. Amigos afirmam que a relação entrou em uma nova fase, marcada por mais estabilidade e discrição.

Em entrevista ao portal LeoDias, Rafaella comentou sobre seu sonho de ser mãe e mostrou bom humor ao falar sobre o assunto. “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe! Já tá na agenda”, disse à repórter Mônica Apor, reforçando a sintonia com o parceiro.

Relação com histórico de idas e vindas

Gabigol e Rafaella iniciaram o relacionamento em 2015, vivendo períodos de separação e reconciliação ao longo dos anos. Em março de 2023, eles reataram e optaram por manter a vida a dois longe dos holofotes.

Em maio de 2025, surgiram rumores de um novo término após Rafaella ter descoberto possíveis traições do jogador. Apesar disso, em dezembro de 2024, os dois foram vistos juntos durante uma viagem ao Japão, o que reacendeu especulações sobre a reconciliação.

Agora, com os planos de casamento e filhos, fontes indicam que o casal vive um momento mais maduro e comprometido. A assessoria de Gabigol informou que o assunto é de foro íntimo, enquanto a de Rafaella não se pronunciou até a publicação desta nota.

Leia também: Atitude de Gabigol afasta suspeitas de término com irmã de Neymar Jr