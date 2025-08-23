Carol Peixinho chama atenção ao mostrar o barrigão de grávida durante treino

A influenciadora digital e ex-BBB Carol Peixinho está à espera de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho; veja

Carol Peixinho impressionou os seguidores das redes sociais neste sábado, 23, ao compartilhar novos registros exibindo seu barrigão de grávida.

À espera de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, que se chamará Bento, a influenciadora digital chamou a atenção ao deixar a barriga à mostra ao surgir usando um biquíni branco durante seu treino na academia. Ela também postou um vídeo realizando um exercício na área externa.

"Já treinaram hoje?", quis saber a mamãe de primeira. "Eu e Bento já garantimos nossa dose de endorfina nesse sábado de sol!", completou Carol na legenda, recendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Mamãe mais gata do universo", comentou outra. "Meu povo todo treinando aí!!! Amo vocês demais!!!", falou Thiaguinho.

Carol Peixinho não parou de treinar desde que descobriu a gestação, e em entrevista à CARAS digital, a médica ginecologista Amanda Vanzelli e o personal trainer Bruno Calado falaram sobre os pontos positivos para mãe e o bebê e os cuidados que devem ser tomados para treinar durante essa fase.

Segundo Amanda, a prática regular de atividade física na gestação é amplamente recomendada. "O exercício moderado é considerado uma ferramenta segura e eficaz para promover saúde materno-fetal. Para a mãe, os benefícios vão além da estética ou do controle de peso: estudos mostram que mulheres ativas durante a gestação apresentam menor risco de desenvolver diabetes gestacional — redução de até 25% quando a prática é regular — e pré-eclâmpsia (aumento excessivo da pressão arterial), com estudos apontando queda de até 41% no risco. Há também melhor controle do ganho de peso, menos dor lombar, menor fadiga e melhora significativa do humor e da qualidade do sono, fatores que contribuem para um período gestacional mais saudável e prazeroso (...)", disse ela.

O personal trainer Bruno Calado ressalta a importância da prática da atividade física estar liberada pelo médico, principalmente no caso das alunas sedentárias. "Os benefícios são enormes tanto físico e mental. Os mais perceptíveis durante a gravidez são: controle de peso, melhora da circulação, ⁠alívio de dores, bem-estar mental, como controle de ansiedade. Pensando numa prática de musculação alguns exercícios devem ser evitados, tais como exercícios de impacto ou que possa ter um risco de queda (desequilíbrio) e/ou alta intensidade onde comprometam uma aceleração cardíaca, também contato da barriga da gestante e que fica muito tempo na posição de decúbito dorsal", explicou.

Carol Peixinho expõe restrição durante gravidez

A influencer e empresária Carol Peixinho usou as redes sociais para falar sobre os cuidados com a pele durante a gravidez de seu primeiro filho, que se chamará Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. No desabafo, ela contou que foi orientada pelo médico a suspender o uso de botox durante a gestação.

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou ela no vídeo compartilhado nos stories. E completou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz. Um preventivo ali, um pouquinho, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", disse ela.

Que mostrou como está sua testa. "Não suporto essa testa dobrando", ela se revoltou. "Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", complementou.

