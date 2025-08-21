Os benefícios e os cuidados de treinar na gravidez como Carol Peixinho

Em entrevista para a CARAS, médica e personal trainer apontam o lado bom e os cuidados de treinar na gestação como Carol Peixinho

Grávida de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, a ex-BBB Carol Peixinho não parou de treinar e continua se exercitando desde que descobriu a gestação. Em sua rede social, ela posta os momentos na academia e impressiona com sua disposição. Os benefícios disso são vários, mas será que há algum problema?

Pensando nisso, a CARAS digital conversou com a médica ginecologista Amanda Vanzelli e com o personal trainer Bruno Calado sobre os pontos positivos para mãe e o bebê e os cuidados que devem ser tomados para treinar como a Carol Peixinho durante essa fase cheia de mudanças. Confira!

O que a médica diz sobre treinar como Carol Peixinho na gravidez

Segundo médica ginecologista Amanda Vanzelli a prática regular de atividade física na gestação é amplamente recomendada por organizações como o American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além de evitar doenças, ela regula o ganho de peso.

"O exercício moderado é considerado uma ferramenta segura e eficaz para promover saúde materno-fetal. Para a mãe, os benefícios vão além da estética ou do controle de peso: estudos mostram que mulheres ativas durante a gestação apresentam menor risco de desenvolver diabetes gestacional — redução de até 25% quando a prática é regular — e pré-eclâmpsia (aumento excessivo da pressão arterial) , com estudos apontando queda de até 41% no risco . Há também melhor controle do ganho de peso, menos dor lombar, menor fadiga e melhora significativa do humor e da qualidade do sono, fatores que contribuem para um período gestacional mais saudável e prazeroso", falou.

"Para o bebê, o impacto também é positivo. A atividade física melhora a função placentária e o aporte de oxigênio, favorece um crescimento adequado e reduz a probabilidade de macrossomia (peso excessivo ao nascer), o que diminui riscos de parto traumático e complicações neonatais . Pesquisas sugerem ainda possível influência benéfica no desenvolvimento neuromotor e no metabolismo infantil. No que diz respeito aos riscos, quando a gestante é saudável, o exercício é supervisionado e adaptado ao período gestacional, não há aumento na incidência de parto prematuro, baixo peso ao nascer ou sofrimento fetal", disse o lado bom para a criança.

A doutora então apontou os riscos : "Surgem principalmente em práticas de alta intensidade sem acompanhamento, ou em atividades que envolvem alto impacto, risco de quedas ou trauma abdominal. Por isso, o segredo está no equilíbrio: intensidade moderada, segurança e supervisão".

A especialista ainda falou sobre iniciar o hábito de exercícios durante a gravidez . "Mulheres que não eram ativas antes de engravidar podem começar a se exercitar desde que recebam liberação médica e sigam um programa adaptado. A gestante saudável pode iniciar com atividades leves, como caminhadas, hidroginástica, alongamentos, yoga ou Pilates adaptado , aumentando gradualmente a duração e a frequência até atingir os 150 minutos semanais recomendados de atividade moderada", explicou.

"Vale ressaltar que certas condições exigem cautela ou contraindicam o exercício, como placenta prévia após 28 semanas, sangramentos vaginais sem causa esclarecida, trabalho de parto prematuro ou doenças cardíacas graves . Por isso, a avaliação inicial é essencial antes de iniciar qualquer prática", alertou.

O que o personal trainer diz sobre treinar na gravidez como Carol Peixinho

Assim como a doutora, o personal trainer Bruno Calado ressalta a importância da prática da atividade física estar liberada pelo médico, principalmente no caso das alunas sedentárias. A partir da liberação, os benefícios são vários para a mãe e o bebê.

"Os benefícios são enormes tanto físico e mental. Os mais perceptíveis durante a gravidez são: controle de peso, melhora da circulação, ⁠alívio de dores, bem estar mental, como controle de ansiedade", contou profissional.

O professor então apontou quais exercícios da academia devem ser evitados durante a fase . "Pensando numa prática de musculação alguns exercícios devem ser evitados, tais como exercícios de impacto ou que possa ter um risco de queda (desiquilibrio) e/ou alta intensidade onde comprometam uma aceleração cardíaca, também contato da barriga da gestante e que fica muito tempo na posição de decúbito dorsal" , alertou.

Bruno Calado ainda falou sobre a possibilidada de se ganhar massa durante a gravidez . "Muito difícil obter esse ganho de massa muscular nesse período , devido aos treinos não chegarem na intensidade adequada para esse objetivo e também sobre o plano alimentar e suplementar que nesse período é ajustada para saúde da gestante", esclareceu.

O personal trainer finalizou dizendo como deve ser montado o treino durante a gestação. "O treino de musculação para uma gestante tem o intuito de gerar o melhor conforto para mulher durante esse período, seja para um preparação de parto, fortalecimento específico de musculaturas, controle do peso e reduzir riscos de dores e doenças na gravidez. É uma melhora na recuperação pós parto. Lembrando consulte sempre um médico antes de iniciar suas atividades e um profissional de educação física para elaborar um treino específico e seguro para sua gestação", pontuou.

Carol Peixinho e Thiaguinho esperam Bento - Foto: Reprodução/Instagram

