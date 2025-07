Filho de Thiaguinho e Carol Peixinho ganha presente especial de Bruna Biancardi

Grávida do primeiro filho, Carol Peixinho se derreteu com presente enviado por Bruna Biancardi ao bebê: 'Estamos apaixonados'

A influenciadora digital Carol Peixinho encantou os seguidores na noite de sexta-feira, 11, ao revelar que Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, ganhou um presente de Bruna Biancardi. Por meio das redes sociais, a famosa mostrou o item personalizado que a esposa de Neymar Jr enviou para o bebê.

O mimo especial trata-se de um quadro artesanal com detalhes em crochê e temática do fundo do mar. Na imagem, também é possível ver o nome de Bento ao lado de uma baleia e um polvo.

Bastante encantada com a surpresa, Carol Peixinho agradeceu o carinho de Bruna Biancardi: " Que amor esse presente! Estamos apaixonados, Bru! Muito obrigada ", escreveu a companheira de Thiaguinho na legenda da postagem.

A mamãe das pequenas Mavie e Mel também repostou a publicação em seu perfil: " Com amor para o Bento ", declarou Bruna, que deu à luz a filha caçula há uma semana.

O quadro enviado pela esposa de Neymar Jr segue o tema escolhido para a decoração do quarto do herdeiro de Carol Peixinho e Thiaguinho. Vale lembrar que a influenciadora está entrando na reta final da gravidez.

Bruna Biancardi presenteia filho de Carol e Thiaguinho - Reprodução/Instagram

A gravidez de Carol Peixinho

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. Casada com o cantor Thiaguinho, ela disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU.

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Então, a estrela ainda comentou sobre quando decidiu congelar os óvulos pensando em uma gestação mais para a frente. Carol disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não; confira mais detalhes!

