Rafa Kalimann revela que recebeu aviso sobre a gravidez: 'Espiritual'

À espera de Zuza, a atriz Rafa Kalimann contou que descobriu a gravidez da primeira filha com o cantor Nattan durante sonho; entenda

Rafa Kalimann está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, a atriz e influenciadora digital abriu o coração ao falar sobre como descobriu a gravidez, revelada ao público pelo casal em junho deste ano.

Em entrevista ao 'PodDelas', Rafa contou que soube da gestação através de um sonho. De acordo com a famosa, ela não sentiu nenhum sintoma inicial que apontasse a gravidez e só fez o teste após a 'revelação'.

"Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo", relatou a companheira de Nattan.

Em seguida, Rafa Kalimann recordou o momento em que revelou a gravidez para o cantor. Segundo a atriz, Nattan também já havia sentido que o bebê estava a caminho. "Eu escrevi uma carta como se fosse nossa filha ou filho, contando que ele iria ser pai. E ele escreveu na [carta] dele que, ele sentia que nossa filha estava no ‘forninho’. Foi muito especial, está sendo muito especial", contou ela, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

O anúncio da gravidez de Rafa Kalimann

No início de junho, Rafa Kalimann e Nattan compartilharam a novidade com os fãs por meio de um post conjunto nas redes sociais. A atriz mostrou o vídeo do momento em que contou ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal.

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse Rafa, em um trecho.

Leia também: Rafa Kalimann divide foto rara com a sogra, mãe de Nattan, em data especial