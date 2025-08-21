CARAS Brasil
  2. Rafa Kalimann revela que recebeu aviso sobre a gravidez: 'Espiritual'
Bebê / Maternidade

Rafa Kalimann revela que recebeu aviso sobre a gravidez: 'Espiritual'

À espera de Zuza, a atriz Rafa Kalimann contou que descobriu a gravidez da primeira filha com o cantor Nattan durante sonho; entenda

por Rafaela Oliveira
Publicado em 21/08/2025, às 11h18

Rafa Kalimann
Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / YouTube

Rafa Kalimann está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, a atriz e influenciadora digital abriu o coração ao falar sobre como descobriu a gravidez, revelada ao público pelo casal em junho deste ano.

Em entrevista ao 'PodDelas', Rafa contou que soube da gestação através de um sonho. De acordo com a famosa, ela não sentiu nenhum sintoma inicial que apontasse a gravidez e só fez o teste após a 'revelação'.

"Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo", relatou a companheira de Nattan.

Em seguida, Rafa Kalimann recordou o momento em que revelou a gravidez para o cantor. Segundo a atriz, Nattan também já havia sentido que o bebê estava a caminho. "Eu escrevi uma carta como se fosse nossa filha ou filho, contando que ele iria ser pai. E ele escreveu na [carta] dele que, ele sentia que nossa filha estava no ‘forninho’. Foi muito especial, está sendo muito especial", contou ela, por fim.

O anúncio da gravidez de Rafa Kalimann

No início de junho, Rafa Kalimann e Nattan compartilharam a novidade com os fãs por meio de um post conjunto nas redes sociais. A atriz mostrou o vídeo do momento em que contou ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal. 

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse Rafa, em um trecho.

Leia também: Rafa Kalimann divide foto rara com a sogra, mãe de Nattan, em data especial

Rafaela Oliveira

Rafa KalimannNattanZuza
