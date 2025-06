Rafa Kalimann revela reação ao descobrir que está grávida de Nattan

Grávida, a atriz Rafa Kalimann compartilhou em uma publicação nas redes sociais como reagiu ao ver o positivo no teste de gravidez

A atriz Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza. Nesta quinta-feira, 26, a influenciadora compartilhou um vídeo com momentos marcantes da vida e mostrou como reagiu ao ver o positivo no teste de gravidez.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo com a pergunta “Se eu perdesse a memória, qual seria a primeira coisa que você me contaria sobre mim?”. Para ilustrar, ela adicionou momentos que considera importantes em sua vida e mostrou como se emocionou ao ler o positivo no teste.

Rafa Kalimann — Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, Nattan se declarou para a companheira: "Eu te levaria a cada lugar, cada momento, falaria todas as coisas bonitas que te disse, cantaria todas as músicas que já cantei pra você. Daria cada beijo, cada abraço, te olharia e te diria o quanto amo você, e o quanto é especial todas as manhãs. Queria que vivesse tudo que vivemos juntos novamente".

"Não queria que soubesse, queria que sentisse. Sentisse e visse o quanto você é especial, generosa, gentil. E mudou a trajetória da minha vida em um piscar de olhos. Que bom que você apareceu. E se perdesse a memória, só iria me oferecer o privilégio de viver tudo de novo com você. Te amo, mãe da Zuza”, completou o cantor.

Como foi o anúncio da gravidez?

No início do mês, o casal compartilhou a novidade com os fãs por meio de um post conjunto nas redes sociais. Rafa mostrou o vídeo em que contou a Nattan que está esperando o primeiro filho dos dois. Nas imagens, o casal aparece em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai.

“Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela.

