Tá crescendo! Rafa Kalimann revela como está sua barriga de grávida

Rafa Kalimann compartilhou uma nova foto mostrando a barriga da primeira gravidez com o cantor Nattan; atriz está à espera de Zuza

Rafa Kalimann está radiante desde que descobriu que será mamãe! A atriz e influenciadora, que espera a pequena Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, tem dividido com o público cada etapa de sua nova fase de vida.

Na noite de quinta-feira, 10, Rafa usou as redes sociais para compartilhar uma nova foto da barriguinha de grávida, que está crescendo mais a cada dia. No registro, tirado em preto e branco, a famosa aparece usando um look confortável enquanto acaricia a bebê no 'forninho'.

Vale lembrar que Rafa Kalimann optou por não revelar o período da gestação. A informação foi confirmada por Nattan durante uma entrevista ao portal LeoDias: "Se ela quiser falar, acho que em algum momento ela vai falar nas redes sociais ou pra alguém, mas ela me pediu isso, então eu acho que eu vou respeitar ", declarou o cantor, ressaltando que a vontade da companheira será atendida.

Juntos desde dezembro de 2024, o casal revelou publicamente a gravidez no início de junho deste ano. No mesmo mês, Rafa e Nattan realizaram um chá revelação intimista ao lado de familiares e amigos próximos e descobriram que seriam pais de uma menina, chamada Zuza.

Recentemente, a influenciadora digital mostrou o ultrassom da bebê. Na legenda do post, ela destacou a alegria de se tornar mãe após ter sofrido uma perda gestacional. "Minha bebê arco-íris", escreveu a famosa em um trecho.

Filha de Nattan e Rafa Kalimann ganha presente inusitado

Rafa Kalimann viveu uma experiência única recentemente. A atriz e influenciadora digital usou as redes sociais para contar aos seguidores que a filha, Zuza, ganhou um presente bastante inusitado de um fã do cantor Nattan, pai da bebê.

O artista, que realizou um show na Bahia no dia anterior, recebeu um carneiro de uma pessoa que estava presente na plateia. A novidade, porém, só foi revelada a Rafa Kalimann quando ela reencontrou o namorado.

Em um vídeo publicado em seu perfil, a influenciadora aparece entrando em um carro quando, sem esperar, se depara com o animal. "Natanael, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Santo Cristo, não faz isso não", declarou a famosa; confira mais detalhes!

