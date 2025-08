Rafa Kalimann divide foto rara com a sogra, mãe de Nattan, em data especial

A atriz Rafa Kalimann prestou uma homenagem especial à sogra, mãe de Nattan, em festa de aniversário luxuosa: 'Sorte grande'

A atriz Rafa Kalimann dividiu com o público um raro registro ao lado da sogra, dona Rosilene. A mãe do cantor Nattan, que completou mais um ano de vida na quinta-feira, 31, celebrou o aniversário ao lado de familiares e amigos próximos em um festão luxuoso em Tianguá, no Ceará.

Em suas redes sociais, Rafa mostrou alguns detalhes do evento, que contou com uma belíssima decoração repleta de flores rosas. A famosa, inclusive, aproveitou a data especial para se declarar à sogra: " Ela foi mais uma ‘sorte grande’ de Deus para mim ", escreveu a atriz na legenda da imagem.

O cantor Nattan também compartilhou com os fãs registros da celebração de sua mãe e ressaltou que a festa era muito importante para ele e a matriarca, uma vez que ela nunca havia tido condições de realizar uma festa do jeito que sempre quis. " Eu deixei ela fazer [a festa] do jeito dela. Tudo o que eu conquistei hoje e vou conquistar, com certeza, também é dela ", declarou o artista.

Vale lembrar que Nattan e Rafa Kalimann estão à espera da primeira filha do casal, que se chamará Zuza. O nome da bebê foi escolhido pelo casal em homenagem à avó do cantor, que faleceu este ano.

Confira as fotos do aniversário da mãe de Nattan:

Rafa Kalimann com a sogra - Reprodução/Instagram

Nattan com a mãe - Reprodução/Instagram

Mãe de Nattan - Reprodução/Instagram

Festa de aniversário da mãe de Nattan - Reprodução/Instagram

A barriga de grávida de Rafa Kalimann

Recentemente, Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores imagens dos seus últimos dias. Em algumas fotos postadas no feed, a atriz e influenciadora digital aparece exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan.

Além disso, a mamãe de primeira viagem mostrou registros de momentos de trabalho e também uma caixa com vários morango do amor, o doce do momento; confira mais detalhes!

