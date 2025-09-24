A atriz e influenciadora Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha, Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha, Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan, e já tomou uma decisão especial sobre o sobrenome da bebê. Em entrevista à revista Quem, a artista revelou que a filha terá seu sobrenome artístico.

“Zuza vai se chamar Kalimann, com certeza. Quero que ela carregue esse legado ao longo da vida. Ainda não definimos o nome completo, mas com certeza terá Kalimann”, adiantou a influenciadora.

Em entrevista recente ao ‘Gshow’, Rafa falou sobre a decisão do casal em nomear a bebê de Zuza. O motivo principal para a escolha partiu da ideia de homenagear a avó de Nattan, dona Josefina, que faleceu recentemente, e tinha como apelido carinhoso Zuza.

“Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade. Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho“, declarou a famosa.

Nome artístico

Em 2023, durante uma entrevista ao PocCast, a ex-BBB revelou seu nome completo: “Rafaela Freitas Ferreira de Castro Mathaus”. Na ocasião, ela explicou que continuou usando o sobrenome do ex-marido, o cantor sertanejo Rodolffo, e que não havia atualizado seus documentos, já que deixou para mudá-los quando pudesse incluir seu nome artístico. “[O último sobrenome] é do meu ex-marido, eu não tirei ainda (risos). Eu fiquei com preguiça de mudar nos meus documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez”, disse ela na época.

Além disso, Rafa contou outro motivo para o seu desejo de incluir o sobrenome artístico em seus documentos oficiais. “Vou mudar meu nome e isso é um fato porque eu quero que meus filhos se chamem Kalimann. Já é assim, lá em casa todo mundo conhece Kalimann”, disse ela.

Que ainda contou como surgiu o Kalimann. . “Quando eu era criança eu achava que eu precisava ter um nome artístico porque todo mundo tinha. E aí eu não sei se minha imaginação criou isso ou se eu sonhei. Sei que um dia cheguei e falei para minha mãe: ‘Mãe, meu nome agora é Kalimann‘”.

Vale lembrar que Rafa e Rodolffo foram casados entre 2016 e 2018.

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Já em junho deste ano, anunciaram a primeira gravidez com uma publicação em conjunto nas redes sociais. Na ocasião, a artista publicou o vídeo em que revela ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal.

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. “Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai“, disse Rafa, em um trecho.

Em entrevista recente ao PodDelas, Rafa Kalimann revelou que descobriu a gravidez por meio de um sonho. “Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo“, relatou a companheira do cantor Nattan.

Leia também:Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)